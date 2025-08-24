快訊

罷免後怎麼走？李文忠籲民進黨面對少數執政現實 質疑司法濫押在野黨

WHO員工在加薩遭以軍拘留 譚德塞證實「逾4週後獲釋」：感到寬慰

中央社／ 日內瓦24日綜合外電報導
WHO秘書長譚德塞在X平台發文寫道：「我們的同事在加薩自7月21日起遭到拘留，於今天上午獲釋，我們感到非常寬慰。」歐新社資料照
WHO秘書長譚德塞在X平台發文寫道：「我們的同事在加薩自7月21日起遭到拘留，於今天上午獲釋，我們感到非常寬慰。」歐新社資料照

世界衛生組織宣布，旗下一名員工在加薩走廊以色列部隊拘留逾4週後，於今天獲釋。

路透社報導，世界衛生組織（WHO）秘書長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）在社群媒體X平台發文寫道：「我們的同事在加薩自7月21日起遭到拘留，於今天上午獲釋，我們感到非常寬慰。」

他再次呼籲保護所有世衛組織員工及人員，還有公衛與人道救援工作者。

世衛組織7月指出，以色列軍方襲擊其位於加薩走廊（Gaza Strip）城市迪爾巴拉（Deir al-Balah）的員工住所和主要倉庫。

根據世衛組織，以色列部隊在那期間拘留兩名世衛員工及兩位員工家屬。其中3人後來獲釋，其餘1人仍遭拘留。

世衛組織稱加薩走廊的公衛部門「陷入困境」，除了燃料與醫療物資短缺，還經常面臨大量傷患湧入醫療設施。

以色列 加薩走廊

延伸閱讀

加薩逾50萬人面臨災難性處境 內唐亞胡轟：「飢荒宣傳」無法阻止我們

土總統夫人函梅蘭妮亞：關心加薩兒童 川普：50人質恐不到20倖存

聯合國宣布加薩陷入饑荒 巴勒斯坦人：太遲了

土耳其總統夫人致函梅蘭妮亞 籲關心加薩兒童

相關新聞

轉交李在明親筆信！南韓總統特使團赴陸訪問 強化中韓戰略夥伴關係

南韓總統李在明上任後中韓關係轉向緩和。南韓總統特使團24日啟程赴大陸訪問，將向大陸國家主席習近平轉交李在明的親筆信。韓聯...

牆外文摘／不只是權宜之計？川普對陸軟化盤算曝 專家：正為「和解」鋪路

時事節目「不明白播客」發布《Kotkin：從史達林的大清洗看今天的習近平》，主持人袁莉邀請著名歷史學家、胡佛研究所高級研究員斯蒂芬．考特金（Stephen Kotkin）…

遭烏克蘭無人機攻擊 俄國南部煉油廠大火連燒4天

俄羅斯南部羅斯托夫州代理州長史柳薩表示，烏克蘭發動無人機攻擊，導致當地城市諾夫沙赫京斯克（Novoshakhtinsk）...

WHO員工在加薩遭以軍拘留 譚德塞證實「逾4週後獲釋」：感到寬慰

世界衛生組織宣布，旗下一名員工在加薩走廊遭以色列部隊拘留逾4週後，於今天獲釋

南韓檢方聲請逮捕前國務總理韓悳洙 指控協助尹錫悅戒嚴

南韓檢方今天向法院聲請逮捕前國務總理韓悳洙，指控他協助前總統尹錫悅於去年12月宣布戒嚴，隨後又在法庭上撒謊

莫斯科知名玩具店傳爆炸 俄媒曝一支氦氣瓶惹禍、至少1死數傷

俄羅斯官方新聞通訊社報導，首都莫斯科一家知名玩具店今天發生氣瓶爆炸事故，至少導致一人喪生

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。