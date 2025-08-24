WHO員工在加薩遭以軍拘留 譚德塞證實「逾4週後獲釋」：感到寬慰

世界衛生組織宣布，旗下一名員工在加薩走廊遭以色列部隊拘留逾4週後，於今天獲釋。

路透社報導，世界衛生組織（WHO）秘書長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）在社群媒體X平台發文寫道：「我們的同事在加薩自7月21日起遭到拘留，於今天上午獲釋，我們感到非常寬慰。」

他再次呼籲保護所有世衛組織員工及人員，還有公衛與人道救援工作者。

世衛組織7月指出，以色列軍方襲擊其位於加薩走廊（Gaza Strip）城市迪爾巴拉（Deir al-Balah）的員工住所和主要倉庫。

根據世衛組織，以色列部隊在那期間拘留兩名世衛員工及兩位員工家屬。其中3人後來獲釋，其餘1人仍遭拘留。

世衛組織稱加薩走廊的公衛部門「陷入困境」，除了燃料與醫療物資短缺，還經常面臨大量傷患湧入醫療設施。