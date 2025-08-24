快訊

罷免後怎麼走？李文忠籲民進黨面對少數執政現實 質疑司法濫押在野黨

聽新聞
0:00 / 0:00

南韓檢方聲請逮捕前國務總理韓悳洙 指控協助尹錫悅戒嚴

中央社／ 首爾24日綜合外電報導
南韓前總理韓悳洙。(歐新社)
南韓前總理韓悳洙。(歐新社)

南韓檢方今天向法院聲請逮捕前國務總理韓悳洙，指控他協助前總統尹錫悅於去年12月宣布戒嚴，隨後又在法庭上撒謊。

法新社報導，檢察官朴志英（Park Ji-young，音譯）在新聞簡報會上告訴記者：「檢察官聲請逮捕韓悳洙，罪名包括協助叛亂首腦、作偽證、偽造公文及毀損公共紀錄。」

法院將在未來幾天內審核羈押這位76歲公務員的合法性，若獲批准，將是南韓史上首度有前總統及前國務總理同時被羈押。

尹錫悅夫人金建希也因炒股罪名遭羈押。

今年4月，南韓憲法法院認定尹錫悅去年12月3日宣布戒嚴違憲，尹錫悅遭彈劾下台。

韓悳洙接替尹錫悅成為代理總統，一度被視為保守派陣營角逐總統的有力候選人。他今年5月請辭參選，但當時的執政黨國民力量黨拒絕提名他當候選人，韓悳洙的參選之路很快就宣告失敗。

南韓 總理 尹錫悅

延伸閱讀

身邊親信全法師？尹錫悅夫婦遭爆超迷信 「巫術治國」爭議再起

吐心聲？韓前第一夫人金建希遭捕 出庭突念「宋詩1名句」直衝熱搜

南韓獨檢組二度試圖逮捕前總統尹錫悅 仍因「頑固拒捕」未果

南韓首位公開到案的第一夫人！尹錫悅妻子金建希接受特檢調查

相關新聞

轉交李在明親筆信！南韓總統特使團赴陸訪問 強化中韓戰略夥伴關係

南韓總統李在明上任後中韓關係轉向緩和。南韓總統特使團24日啟程赴大陸訪問，將向大陸國家主席習近平轉交李在明的親筆信。韓聯...

牆外文摘／不只是權宜之計？川普對陸軟化盤算曝 專家：正為「和解」鋪路

時事節目「不明白播客」發布《Kotkin：從史達林的大清洗看今天的習近平》，主持人袁莉邀請著名歷史學家、胡佛研究所高級研究員斯蒂芬．考特金（Stephen Kotkin）…

遭烏克蘭無人機攻擊 俄國南部煉油廠大火連燒4天

俄羅斯南部羅斯托夫州代理州長史柳薩表示，烏克蘭發動無人機攻擊，導致當地城市諾夫沙赫京斯克（Novoshakhtinsk）...

WHO員工在加薩遭以軍拘留 譚德塞證實「逾4週後獲釋」：感到寬慰

世界衛生組織宣布，旗下一名員工在加薩走廊遭以色列部隊拘留逾4週後，於今天獲釋

南韓檢方聲請逮捕前國務總理韓悳洙 指控協助尹錫悅戒嚴

南韓檢方今天向法院聲請逮捕前國務總理韓悳洙，指控他協助前總統尹錫悅於去年12月宣布戒嚴，隨後又在法庭上撒謊

莫斯科知名玩具店傳爆炸 俄媒曝一支氦氣瓶惹禍、至少1死數傷

俄羅斯官方新聞通訊社報導，首都莫斯科一家知名玩具店今天發生氣瓶爆炸事故，至少導致一人喪生

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。