南韓檢方聲請逮捕前國務總理韓悳洙 指控協助尹錫悅戒嚴
南韓檢方今天向法院聲請逮捕前國務總理韓悳洙，指控他協助前總統尹錫悅於去年12月宣布戒嚴，隨後又在法庭上撒謊。
法新社報導，檢察官朴志英（Park Ji-young，音譯）在新聞簡報會上告訴記者：「檢察官聲請逮捕韓悳洙，罪名包括協助叛亂首腦、作偽證、偽造公文及毀損公共紀錄。」
法院將在未來幾天內審核羈押這位76歲公務員的合法性，若獲批准，將是南韓史上首度有前總統及前國務總理同時被羈押。
尹錫悅夫人金建希也因炒股罪名遭羈押。
今年4月，南韓憲法法院認定尹錫悅去年12月3日宣布戒嚴違憲，尹錫悅遭彈劾下台。
韓悳洙接替尹錫悅成為代理總統，一度被視為保守派陣營角逐總統的有力候選人。他今年5月請辭參選，但當時的執政黨國民力量黨拒絕提名他當候選人，韓悳洙的參選之路很快就宣告失敗。
