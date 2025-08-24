莫斯科知名玩具店傳爆炸 俄媒曝一支氦氣瓶惹禍、至少1死數傷
俄羅斯官方新聞通訊社報導，首都莫斯科一家知名玩具店今天發生氣瓶爆炸事故，至少導致一人喪生。
路透社報導，這起爆炸事故發生在莫斯科盧比揚卡廣場（Lubyanka Square）的中央兒童商店（Central Children's Store），大部分俄羅斯人稱之為「兒童世界」（Detsky Mir）玩具店。
莫斯科市長索比亞寧（Sergei Sobyanin）表示：「令人難過，根據初步消息，這起事故導致一人死亡，另有一些民眾受傷。」
俄羅斯新聞通訊社報導，這家玩具店的建築物內還有多家餐廳、商店和一家電影院，人員已全部疏散。
通訊軟體Telegram頻道Mash指出，事故現場有一支氦氣瓶爆炸。
