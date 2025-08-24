轉交李在明親筆信！南韓總統特使團赴陸訪問 強化中韓戰略夥伴關係

南韓總統李在明上任後中韓關係轉向緩和。南韓總統特使團24日啟程赴大陸訪問，將向大陸國家主席習近平轉交李在明的親筆信。韓聯社指，此訪正值李在明啟程赴美出席韓美領袖會談之際，被解讀為韓方意在表明不會忽視對華關係。

韓聯社報導，該特使團由前國會議長樸炳錫擔任團長，成員包括執政黨共同民主黨議員金太年、樸釘，以及南韓已故前總統盧泰愚之子、東亞文化中心理事長盧載憲。

樸炳錫在仁川國際機場出發前說，恰逢韓美領袖會談在即，該特使團肩負重任。將本著以國家利益為中心的實用外交精神，向中方闡釋李在明政府的外交方針，並傳達總統立場。他並說，李在明親筆信的核心是韓方願同中方一道不斷充實韓中戰略夥伴關係的內涵，讓務實合作成果更好惠及兩國民眾，其中也可能包含邀請習近平出席10月在南韓慶州舉行的亞太經合組織（APEC）領導人非正式會議的內容。

樸炳錫強調，新政府有義務妥善把握韓美同盟和韓中戰略合作夥伴關係，此次訪華將發揮扣好「第一粒鈕扣」的重要作用。特使團將闡明「國民主權政府」的外交理念，並結合中方關切，積極尋求擴大共識。中方同樣關注南韓的外交方向及處理對華關係的政策方針。此次訪問旨在增進互信，拓展合作新空間。

據悉，南韓總統特使團在大陸的訪問行將至27日，期間將會晤大陸外交部部長王毅和全國人大常委會委員長趙樂際等陸方主要人士。

此前，南韓國會議長室22日公告稱，國會議長禹元植將應北京政府邀請，出席9月3日在北京的中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80周年紀念活動。陸方曾推動邀請外國元首出席該活動，並在此過程中探詢總統李在明的出席意向。但考慮到韓美同盟等因素，李在明應邀出席該活動不妥。作為國家禮賓序列第二位的國會議長，禹元植或綜合考慮相關情況後決定出席陸方活動。

另，值得注意的是，大陸駐南韓大使戴兵24日在社群平台Ｘ指，24日是中韓建交33周年紀念日，恰逢由樸炳錫、金太年、樸釘、盧載憲組成的南韓總統特使團啟程訪華，對他們在兩國建交紀念日訪華表示歡迎。

戴兵提到，33年前，中韓老一輩領導人以跨越時代的勇氣與智慧，打破冷戰堅冰實現兩國建交，開啟中韓關係新篇章。兩國積極推動各領域交流合作，實現共同發展和相互成就，極大造福兩國和兩國人民。新形勢下，中韓雙方要重溫並堅持建交初心，與時俱進地彼此再認識，立足互利共贏推動合作再出發。南韓新政府成立後，中韓實現良好開局，願同韓方推動中韓戰略夥伴關係向更高水準邁進。