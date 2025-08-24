南海緊張升溫之際…菲澳強化海上安全合作 進行搶灘演習

在菲中南海爭議升溫之際，菲律賓與澳洲部隊今天在年度「波浪」（Alon）聯合軍事演習之下，在面向南海的巴拉旺省海灘進行兩棲登陸項目演習，模擬奪回失地。

菲律賓軍方發布新聞稿稱，這場兩棲登陸演習是在巴拉旺省（Palawan）聖維森特鎮（San Vicente）海灘舉行，模擬海灘登陸及奪回失地，展示菲澳兩軍的協同作戰與快速部署能力，強化海上安全合作。

菲方海軍陸戰隊大約1000人參加演習，出動兩架FA-50戰機提供空中支援；澳洲國防軍則動員布里斯本號（HMAS Brisbane）驅逐艦、MH-60R海鷹直升機、EA-18G咆哮者（Growler）電子作戰機和戰鬥橡皮突擊艇。

美軍一架MV-22魚鷹機也起飛觀察演習。

菲律賓國防部長鐵歐多洛（Gilberto Teodoro）、澳洲國防部長馬勒斯（Richard Marles）在場觀看演習。

菲律賓參謀總長布勞納（Romeo Brawner Jr.）向媒體說明，菲律賓軍機在演習時投擲了炸彈，菲律賓軍艦則是從海上向沙灘開火，之後兩棲部隊開始搶灘。

布勞納表示，兩棲登陸演習之所以在巴拉旺省舉行，是因為菲律賓軍方在這裡面對威脅。

他沒有說明威脅來自何方，但菲律賓與中國的南海對抗日前再次升級，地點包括黃岩島（又稱民主礁）海域以及靠近巴拉旺省的仁愛暗沙海域。

本月11日，菲律賓海岸防衛隊的1艘巡邏艇在黃岩島海域執行漁民補給作業時，遭到1艘中國海警船和1艘中國軍艦包圍驅逐，但2艘中國船艦在過程中相撞。

觀察人士稱，中國動用軍艦對付菲律賓公務船，已是升高對抗等級。

上週，菲律賓軍方在仁愛暗沙附近監控到5艘海警船、11艘剛性充氣船（RHIB）和其他海上民兵船，進行海事演習。

仁愛暗沙是菲律賓老舊登陸艦「馬德雷山號」（BRP Sierra Madre）被擱淺之處，菲律賓用以作為主權象徵。菲律賓軍方不久後將再次為艦上駐軍運補，外界正觀察中國是否會出手阻撓。

菲澳「波浪」軍演是於15日登場，預定於29日結束。今年約有3600名軍人參與實彈射擊、作戰和搶灘，號稱是澳洲近年來在本區域參與的最大規模聯合軍演。