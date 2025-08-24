快訊

遠傳秀數據指「災難漫遊」連線被擋 中華電信發聲回應了

南湖大橋上追撞多元計程車起火！機車慘燒成廢鐵 1男1女送醫急救

南韓總統訪日穿梭外交！石破茂晚宴菜單曝 招待李在明吃他最愛1料理

中央社／ 東京24日專電
南韓總統李在明（左）和日本首相石破茂在日本東京舉行高峰會後舉行聯合記者會。 歐新社
南韓總統李在明（左）和日本首相石破茂在日本東京舉行高峰會後舉行聯合記者會。 歐新社

南韓總統李在明昨天訪問日本展開穿梭外交，隨同訪日的南韓國家安保室室長魏聖洛今天透露，以愛吃咖哩聞名的日本首相石破茂在晚宴特別以親自設計的「石破咖哩」款待李在明訪團。

產經新聞、時事通信社報導，魏聖洛在記者會上強調，「李總統在就任2個月內，就迅速恢復穿梭外交，這是由南韓主導實現的日韓強化合作」。

他表示，李在明與石破茂會談2小時，其中小規模會議的時間超過原定的20分鐘，延長至約1小時，大多針對日本與美國川普政權的關稅談判討教經驗，以及李在明的提問。魏聖洛指出，「這對我們非常有參考價值，非常感謝」。

石破茂與李在明在黨內都走過「非主流派」的道路，因為「必要時敢於直言批評主流派」的相似作風，兩人頗有話聊。

會談後的晚宴上，除了「石破咖哩」外，還有搭配泡菜的韓式鰻魚料理，以及考慮到李在明喜好的岡山縣產白桃。酒類則準備了南韓的安東燒酒，以及石破茂家鄉鳥取縣的啤酒。

石破茂事前閱讀了李在明自傳的日文版，並在宴席上請求對方簽名。晚宴結束後，兩國首腦夫婦4個人移至另一個房間繼續交談。

日韓領導人在會後，時隔17年以共同文件形式發表會談成果，魏聖洛表示，「因為訪日的決定相當倉促，日韓原本商議不製作文件」，但是在李在明的強烈要求下，還是決定製作。

李在明這次採取先訪問日本、後訪問美國的罕見安排，一定程度上緩解日本政府對於李在明過去對日強硬言論產生的擔憂。

李在明曾經反對東京電力福島第一核電廠處理水排海，還用「絕食」的方式吸引輿論支持，並且一直嚴厲批判前總統尹錫悅的親日態度。

近年來，日韓關係在革新派文在寅執政時期，曾經冷淡到被稱為「戰後最惡劣」的局面。保守派尹錫悅執政期間，日韓關係出現過戲劇性改善，但隨著尹錫悅下台、革新派李在明6月就任後，日本一度擔心關係會再度惡化。

不過，上任後的李在明主打「實用外交」，暫時封印反日立場。在8月15日的南韓「光復節」演說中，他沒有提到二戰時期「徵用工」（日本企業強徵南韓勞工）的歷史遺留問題；昨天在會談後的發表會上，他也強調，「是抱持共同開創未來合作之路的想法，來到日本訪問」。

日媒指出，李在明訪日後，日本政府內部傳出「日韓關係暫時不必擔心」的聲音，但也不代表可以完全放心。南韓歷代總統中，任期途中強化反日立場、試圖藉此提升政權的前例不在少數，即使是保守派的李明博，也在2012年首次以現任總統身分登上了竹島（南韓稱獨島）。

對於首腦會談後，日本政府安排的是「聯合發表記者會」，而不是可以讓記者提問的「聯合記者會」，日本政府官員解釋，「如果提問出現關於歷史問題的話，會很危險」，顯示日本政府對待日韓關係仍如履薄冰。

日本 南韓 關係 李在明 石破茂

延伸閱讀

17年來首發聯合聲明 日韓峰會：美日韓合作空前重要

川普關稅戰、美貿易保護主義 催化日韓外交轉向

北韓又試射2新型防空飛彈 控南韓邊境鳴槍「挑釁」

李在明外交首站選東京棄華府！專家：韓日破冰跟台灣有關 1情況是變數

相關新聞

牆外文摘／不只是權宜之計？川普對陸軟化盤算曝 專家：正為「和解」鋪路

時事節目「不明白播客」發布《Kotkin：從史達林的大清洗看今天的習近平》，主持人袁莉邀請著名歷史學家、胡佛研究所高級研究員斯蒂芬．考特金（Stephen Kotkin）…

南韓總統訪日穿梭外交！石破茂晚宴菜單曝 招待李在明吃他最愛1料理

南韓總統李在明昨天訪問日本展開穿梭外交，隨同訪日的南韓國家安保室室長魏聖洛今天透露，以愛吃咖哩聞名的日本首相石破茂在晚宴...

爆炸聲持續不斷…以色列軍隊轟炸加薩市郊區 以防長矢言推進攻勢

加薩市居民表示，以色列軍機和戰車從昨天深夜至今天凌晨攻擊加薩市東方及北方郊區，摧毀多棟建築與房屋。以國防長同時矢言，將繼...

美韓領袖會晤在即！李在明訪美國 川普可能著眼北韓議題突破新契機

美國總統川普重返白宮後，宣稱自己終結6、7場戰爭，但北韓尚未進入他第2任期關注範圍。提倡對北韓採懷柔政策的南韓新總統李在...

澳洲多地現挺巴勒斯坦示威 主辦單位估全國35萬人參與

澳洲中左派政府決定承認巴勒斯坦國後，澳洲與以色列的關係變得緊張。值此之際，支持巴勒斯坦的集會今天在澳洲各地舉行，主辦單位...

涉貪被捕！斯里蘭卡前總統昨送急診 昔日政壇對手公開聲援

斯里蘭卡前總統威克瑞米辛赫遭左派新政府以貪污罪嫌逮捕羈押後，他的昔日政壇對手、另外3位斯里蘭卡前總統今天予以聲援，譴責羈...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。