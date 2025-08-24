南韓總統訪日穿梭外交！石破茂晚宴菜單曝 招待李在明吃他最愛1料理

南韓總統李在明昨天訪問日本展開穿梭外交，隨同訪日的南韓國家安保室室長魏聖洛今天透露，以愛吃咖哩聞名的日本首相石破茂在晚宴特別以親自設計的「石破咖哩」款待李在明訪團。

產經新聞、時事通信社報導，魏聖洛在記者會上強調，「李總統在就任2個月內，就迅速恢復穿梭外交，這是由南韓主導實現的日韓強化合作」。

他表示，李在明與石破茂會談2小時，其中小規模會議的時間超過原定的20分鐘，延長至約1小時，大多針對日本與美國川普政權的關稅談判討教經驗，以及李在明的提問。魏聖洛指出，「這對我們非常有參考價值，非常感謝」。

石破茂與李在明在黨內都走過「非主流派」的道路，因為「必要時敢於直言批評主流派」的相似作風，兩人頗有話聊。

會談後的晚宴上，除了「石破咖哩」外，還有搭配泡菜的韓式鰻魚料理，以及考慮到李在明喜好的岡山縣產白桃。酒類則準備了南韓的安東燒酒，以及石破茂家鄉鳥取縣的啤酒。

石破茂事前閱讀了李在明自傳的日文版，並在宴席上請求對方簽名。晚宴結束後，兩國首腦夫婦4個人移至另一個房間繼續交談。

日韓領導人在會後，時隔17年以共同文件形式發表會談成果，魏聖洛表示，「因為訪日的決定相當倉促，日韓原本商議不製作文件」，但是在李在明的強烈要求下，還是決定製作。

李在明這次採取先訪問日本、後訪問美國的罕見安排，一定程度上緩解日本政府對於李在明過去對日強硬言論產生的擔憂。

李在明曾經反對東京電力福島第一核電廠處理水排海，還用「絕食」的方式吸引輿論支持，並且一直嚴厲批判前總統尹錫悅的親日態度。

近年來，日韓關係在革新派文在寅執政時期，曾經冷淡到被稱為「戰後最惡劣」的局面。保守派尹錫悅執政期間，日韓關係出現過戲劇性改善，但隨著尹錫悅下台、革新派李在明6月就任後，日本一度擔心關係會再度惡化。

不過，上任後的李在明主打「實用外交」，暫時封印反日立場。在8月15日的南韓「光復節」演說中，他沒有提到二戰時期「徵用工」（日本企業強徵南韓勞工）的歷史遺留問題；昨天在會談後的發表會上，他也強調，「是抱持共同開創未來合作之路的想法，來到日本訪問」。

日媒指出，李在明訪日後，日本政府內部傳出「日韓關係暫時不必擔心」的聲音，但也不代表可以完全放心。南韓歷代總統中，任期途中強化反日立場、試圖藉此提升政權的前例不在少數，即使是保守派的李明博，也在2012年首次以現任總統身分登上了竹島（南韓稱獨島）。

對於首腦會談後，日本政府安排的是「聯合發表記者會」，而不是可以讓記者提問的「聯合記者會」，日本政府官員解釋，「如果提問出現關於歷史問題的話，會很危險」，顯示日本政府對待日韓關係仍如履薄冰。