爆炸聲持續不斷…以色列軍隊轟炸加薩市郊區 以防長矢言推進攻勢

中央社／ 開羅/耶路撒冷24日綜合外電報導
在以色列襲擊加薩城北部的阿布伊斯坎達爾社區後，一名男子走過一名受害者的屍體。法新社資料照
在以色列襲擊加薩城北部的阿布伊斯坎達爾社區後，一名男子走過一名受害者的屍體。法新社資料照

加薩市居民表示，以色列軍機和戰車從昨天深夜至今天凌晨攻擊加薩市東方及北方郊區，摧毀多棟建築與房屋。以國防長同時矢言，將繼續推進針對加薩市的攻勢計畫。

路透社報導，當地目擊者回報，澤圖恩區（Zeitoun）及西傑亞區（Shejaia）夜間爆炸聲持續不斷，戰車砲擊附近沙布拉（Sabra）街區的房屋與道路，加薩走廊北部城鎮賈巴利亞（Jabalia）多棟建築物也被炸毀。

以色列軍方今天指出，以軍近日已經重返賈巴利亞地區作戰，以拆除武裝分子的坑道，並加強對該區域的控制。

以色列軍方還提到，這次行動「使戰鬥得以擴展到更多地區，並防止（巴勒斯坦伊斯蘭主義組織）哈瑪斯（Hamas）恐怖分子回到這些地區活動」。

以色列本月批准一項奪取加薩走廊（Gaza Strip）最大城市加薩市（Gaza City）控制權的計畫，並稱當地是哈瑪斯最後的堡壘。這項計畫預計幾週後才會展開，為埃及和卡達等調解方試圖重啟以哈停火談判留下空間。

儘管面臨各國擔憂和國內反對聲浪，以色列國防部長卡茲（Israel Katz）今天矢言要推進這場攻勢。

戰車 以色列 國防部 哈瑪斯 加薩走廊

