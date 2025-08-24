加薩逾50萬人面臨災難性處境 內唐亞胡轟：「飢荒宣傳」無法阻止我們

以色列總理內唐亞胡在回應國際公認的權威機構——糧食安全階段綜合分類倡議（IPC）公布的一份報告時表示，由伊斯蘭恐怖組織哈瑪斯「策劃的飢荒宣傳」、「不會阻止我們解救人質、消滅哈瑪斯」。

此前，內唐亞胡批准了佔領加薩地帶北部加薩市的計劃。以色列軍方准備將大約一百萬居民遷往南部的帳篷營地。

令人擔憂的兒童死亡率

根據IPC的數據，在加薩區有13.2萬名五歲以下兒童嚴重營養不良。

34歲的瑪麗亞姆·謝赫（Mariam al-Scheikh）向德國新聞社講述：「有些日子，我只能找到一小塊面包和一顆西紅柿，讓三個孩子分著吃。」她說，她最小的孩子晚上常常餓得哭。

IPC的報告指出：「超過50萬人在加薩地帶面臨災難性處境——飢餓、貧困和死亡。」

以色列否認相關指控

內唐亞胡稱這一報告是「徹頭徹尾的謊言」。以色列負責巴勒斯坦事務的政府機構COGAT指責報告作者未經核實就采用了哈瑪斯的數字，並忽略了以色列的數據。

聯合國秘書長古特雷斯則表示，這是一場「對人類生存必需體系的蓄意摧毀」。他強調，作為「佔領國」，以色列負有明確責任。以色列政府則一貫否認相關指控，並反過來批評聯合國未能妥善分發援助物資。內唐亞胡強調：「在加薩唯一被故意留下挨餓的人是以色列人質。」

國際壓力日益增大

以色列面臨著巨大的國際壓力，要求其減輕加薩地帶巴勒斯坦人的苦難。有關兒童營養不良的報導引發了全球的憤怒，並促使法國、加拿大和澳大利亞等國家宣布計劃承認巴勒斯坦國。在以色列宣布將進一步升級加薩地帶的戰爭後，德國暫停了部分對以色列的武器出口。

與此同時，以色列領導層批准了針對加薩市的軍事部署計劃。國防部長卡茨（Israel Katz）威脅道：「地獄之門將很快向哈瑪斯的殺人犯和強奸犯敞開。」 如果哈瑪斯不妥協，這座城市將被摧毀。觀察人士懷疑，這些威脅也是一種談判策略。

和談僵局

以色列提出結束戰爭的條件包括：哈瑪斯解除武裝、釋放所有人質、加薩地帶非軍事化、以色列保持安全控制，以及建立一個既沒有哈瑪斯也沒有巴勒斯坦自治政府的文職管理機構。

內唐亞胡表示，願意在「對以色列可接受的條件下」就停火和釋放人質展開新的談判。而此前哈瑪斯已同意一項由調解方修訂的提議： 停火60天，以 10 名人質交換巴勒斯坦囚犯。哈瑪斯在全球眾多國家被列為恐怖組織。

目前仍約有50名以色列人質在加薩，其中至少20人被認為仍然活著。據報導，內唐亞胡堅持要求一次性釋放所有人質。由美國、卡塔爾和埃及斡旋的間接談判迄今均告失敗。

