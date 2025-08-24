快訊

美韓領袖會晤在即！李在明訪美國 川普可能著眼北韓議題突破新契機

中央社／ 華盛頓24日綜合外電報導
南韓總統李在明（右）和第一夫人，在日本羽田機場登上前往美國的總統專機。歐新社
南韓總統李在明（右）和第一夫人，在日本羽田機場登上前往美國的總統專機。歐新社

美國總統川普重返白宮後，宣稱自己終結6、7場戰爭，但北韓尚未進入他第2任期關注範圍。提倡對北韓採懷柔政策的南韓新總統李在明將於明天訪白宮，屆時川普可能有機會發揮。

法新社報導，華府智庫戰略暨國際研究中心（CSIS）兩韓事務專家車維德（Victor Cha）表示，川普「渴望大新聞」，而他與俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin）聚焦烏克蘭戰爭的阿拉斯加峰會進展不如預期，或許會讓川普更想讓美韓領袖會晤圓滿成功。

川普第1個總統任期與北韓領導人金正恩3度會面，他之後曾表達對金正恩的強烈好感，但現在川普可能會發現金正恩不同於以往，即是變得更為大膽。

根據西方及南韓情報單位，北韓派出逾萬名官兵且提供武器支援俄羅斯侵略烏克蘭。車維德分析說：「如果有某個緣故讓北韓對於跟南韓和美國對話不感興趣，他們從俄國那裡得到的一切就是原因。」

北韓一直拒絕放棄自身核計畫，在美國及以色列轟炸伊朗的敏感核設施後，北韓這項立場很可能變得更加強硬。

從今年1月以來，川普和美國國防部長赫格塞斯（Pete Hegseth）都打破往例，稱呼北韓為「核強權」，不過他們似乎無意承認北韓有權擁有核武。

南韓新任總統李在明已經提出朝鮮半島非核化方案，計劃透過「凍結、縮減、廢棄核武器與飛彈」的3個階段實現目標。

華府智庫史汀生研究中心（Henry L. Stimson Center）兩韓計畫高級研究員李敏英（Rachel Minyoung Lee）認為，李在明的立場很可能引起川普共鳴，因為川普亟思跟北韓交涉。

她指出：「從南韓政府的角度來看，使川普政府接受其北韓政策，將是一次重大外交勝利。因為這不僅讓兩國意見一致，還能降低美國致力與北韓交涉時，首爾當局遭到排擠的可能性。」

但李敏英質疑北韓是否會支持以非核化為最終目標的外交行動，無論是否分階段實施。

她說道：「鑒於地緣政治局勢對北韓有利，而且北韓認為與俄羅斯的關係存在長期機遇，北韓沒理由接受這樣的提議。」

北韓 川普 南韓 美國 李在明 金正恩

