澳洲多地現挺巴勒斯坦示威 主辦單位估全國35萬人參與

中央社／ 雪梨24日綜合外電報導
雪梨巴勒斯坦行動小組的李斯參加在澳洲雪梨舉行的「全國為巴勒斯坦遊行」抗議活動。路透社
雪梨巴勒斯坦行動小組的李斯參加在澳洲雪梨舉行的「全國為巴勒斯坦遊行」抗議活動。路透社

澳洲中左派政府決定承認巴勒斯坦國後，澳洲與以色列的關係變得緊張。值此之際，支持巴勒斯坦的集會今天在澳洲各地舉行，主辦單位估計，全國總共約有高達35萬人參與。

路透社報導，巴勒斯坦行動團體（Palestine Action Group）指出，澳洲全國各地今天舉行40多場抗議活動，包括雪梨、布里斯本跟墨爾本等州級首府都有大批民眾到場。

巴勒斯坦行動團體表示，全國約有35萬人出席集會，其中約5萬人是在布里斯本，不過警方估計那裡的人數為將近1萬人。警方尚未估算雪梨和墨爾本的群眾人數。

在雪梨，集會主辦者李斯（Josh Lees）談到，澳洲民眾大舉上街「要求終止在加薩的種族滅絕，以及要求我們的政府制裁以色列」，許多人揮舞巴勒斯坦旗幟，高喊「自由、自由的巴勒斯坦」。

澳洲猶太人執行委員會（Executive Council of Australian Jewry）共同執行長萊夫欽（Alex Ryvchin）告訴天空新聞網（Sky News）電視台，這些集會創造出「不安全的環境，不應該舉行」。

繼法國、英國跟加拿大之後，澳洲工黨政府跟進宣布將有條件承認巴勒斯坦國，澳洲與以色列的外交關係隨之惡化。

澳洲 雪梨 巴勒斯坦

