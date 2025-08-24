涉貪被捕！斯里蘭卡前總統昨送急診 昔日政壇對手公開聲援

快訊

中央社／ 可倫坡24日綜合外電報導
斯里蘭卡前總統威克瑞米辛赫在監獄和警察的護送下離開位於斯里蘭卡科倫坡的治安法庭。路透社
斯里蘭卡前總統威克瑞米辛赫在監獄和警察的護送下離開位於斯里蘭卡科倫坡的治安法庭。路透社

斯里蘭卡前總統威克瑞米辛赫遭左派新政府以貪污罪嫌逮捕羈押後，他的昔日政壇對手、另外3位斯里蘭卡前總統今天予以聲援，譴責羈押他是對民主的「蓄意攻擊」。

法新社報導，這3人是今年80歲的庫瑪拉彤嘉（Chandrika Kumaratunga）、79歲的拉賈帕克薩（Mahinda Rajapaksa）及73歲的席瑞塞納（Maithripala Sirisena）。

他們曾是威克瑞米辛赫（Ranil Wickremesinghe）政壇上的對手，如今則表示，對威克瑞米辛赫的指控相當輕率。

今年76歲的威克瑞米辛赫於2022年7月至2024年9月擔任斯里蘭卡總統。

他被控參加完2023年9月古巴首都哈瓦那的77國集團（G77）峰會及美國紐約的聯合國大會（UN General Assembly）後回國途中，挪用了5萬5000美元公款，用於在英國停留。

庫瑪拉彤嘉在一份聲明中表示：「我們正在目睹一場針對我國民主核心價值的蓄意攻擊。」

威克瑞米辛赫22日剛被捕，昨天便因脫水、糖尿病及高血壓併發症而被送急診，隨後轉至加護病房，目前情況穩定。

美國 貪污 斯里蘭卡 加護病房

