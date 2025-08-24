涉貪被捕！斯里蘭卡前總統昨送急診 昔日政壇對手公開聲援
斯里蘭卡前總統威克瑞米辛赫遭左派新政府以貪污罪嫌逮捕羈押後，他的昔日政壇對手、另外3位斯里蘭卡前總統今天予以聲援，譴責羈押他是對民主的「蓄意攻擊」。
法新社報導，這3人是今年80歲的庫瑪拉彤嘉（Chandrika Kumaratunga）、79歲的拉賈帕克薩（Mahinda Rajapaksa）及73歲的席瑞塞納（Maithripala Sirisena）。
他們曾是威克瑞米辛赫（Ranil Wickremesinghe）政壇上的對手，如今則表示，對威克瑞米辛赫的指控相當輕率。
今年76歲的威克瑞米辛赫於2022年7月至2024年9月擔任斯里蘭卡總統。
他被控參加完2023年9月古巴首都哈瓦那的77國集團（G77）峰會及美國紐約的聯合國大會（UN General Assembly）後回國途中，挪用了5萬5000美元公款，用於在英國停留。
庫瑪拉彤嘉在一份聲明中表示：「我們正在目睹一場針對我國民主核心價值的蓄意攻擊。」
威克瑞米辛赫22日剛被捕，昨天便因脫水、糖尿病及高血壓併發症而被送急診，隨後轉至加護病房，目前情況穩定。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言