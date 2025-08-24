快訊

埃及校外活動釀悲劇！知名海灘景點6學生溺斃 24人受傷

聯合報／ 編譯盧思綸／即時報導
埃及第二大亞歷山大阿布塔拉特海灘23日發生重大意外，6名學生在校外活動期間溺斃，另有24人受傷送醫。圖／截自FactTit在YouTube的影音
埃及第二大亞歷山大阿布塔拉特海灘23日發生重大意外，6名學生在校外活動期間溺斃，另有24人受傷送醫。圖／截自FactTit在YouTube的影音

每日郵報報導，埃及第二大城亞歷山大（Alexandria）一處海灘23日發生重大意外，6名學生在校外活動期間溺斃，另有24人受傷送醫。

埃及衛生部證實，這起意外發生在當地知名觀光景點阿布塔拉特海灘（Abu Talat Beach），當時學生參加的是學校舉辦的校外活動，且事發當日風浪較大。事發當下，當局出動16輛救護車火速趕往救援，但仍有6人當場被宣告不治。

衛生部表示，至少24名學生受傷，其中3人在沙灘上接受治療，其餘21人被送往醫院救治。埃及衛生部長加法爾（Khaled Abdel Ghaffar）表示，當局已提供所有必要的緊急醫療資源，也正密切關注救援進展與後續醫療照護情況。

事故發生後，亞歷山大當局下令關閉該海灘，並在沿岸插上紅旗，警告民眾因海浪洶湧與強勁暗流，禁止下水。官方同時展開調查，將釐清現場是否落實適當的安全措施。

這起悲劇發生的數月前，埃及海域已接連出現觀光意外。今年稍早，紅海一艘搭載45名國際旅客的觀光潛水艇「辛巴德號」（Sindbad）沉沒，造成6名俄羅斯遊客死亡，另有39人奇蹟獲救。去年11月，紅海亦發生觀光船「海洋物語號」（Sea Story）翻覆，船上44人中至少11人遇難。更早之前在2023年6月，一艘潛水船於馬薩阿拉姆（Marsa Alam）外海起火，釀成3名英國遊客喪生。

連串事故凸顯埃及紅海與地中海沿岸觀光活動的安全隱憂，當局正面臨嚴峻挑戰。

埃及 紅海

