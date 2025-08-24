斯里蘭卡前總統涉貪遭逮捕 隔天送醫轉加護病房

斯里蘭卡媒體報導，入獄的前總統威克瑞米辛赫（Ranil Wickremesinghe）昨天送醫，他前一天剛因涉嫌於執政期間挪用公款而被捕。

路透社報導，76歲的威克瑞米辛赫於斯里蘭卡經歷嚴重經濟危機期間率領國家。警方表示，他22日遭到逮捕並移送羈押。

可倫坡國立醫院（Colombo National Hospital）院長貝拉納（Rukshan Bellana）表示，威克瑞米辛赫昨天因脫水、糖尿病及高血壓併發症而被送急診，隨後轉至加護病房，目前情況穩定。

路透社今天向威克瑞米辛赫辦公室及醫院查詢他住院情況，但尚未獲得回覆。

威克瑞米辛赫曾擔任多屆總理，並於2022至2024出任總統。當地媒體報導，他是因2023年9月赴英國倫敦出席1所英國大學替他妻子舉辦的典禮相關問題而接受偵訊，並在訊後遭到羈押。

威克瑞米辛赫辦公室並未針對這次逮捕置評。他隸屬的聯合國民黨（United National Party）黨內盟友聲稱威克瑞米辛赫是無辜的，並暗指本案是出於政治動機。