大馬留台聯總文華之夜 僑委會：打造產學生態系

中央社／ 雪蘭莪州24日專電

僑務委員會副委員長張良民23日在留台聯總文華之夜上強調，僑委會未來將持續推動僑生「從育才到留才」的產學生態系，讓留台學生得以銜接職涯，獲得更多居留或工作機會。

張良民表示，僑生具有跨文化、多語言的優勢。他認為僑生「不是外國人，是自己人該照顧的子弟」。

他說，馬來西亞留台人數呈現下降趨勢，但世界各地僑生赴台就讀人數成長中，從109學年度的5941人，到113學年度達1萬3088人。

張良民提及，僑生來台就學除了一般僑生管道及具有62年歷史的海青班，僑委會近年開辦3+4產學攜手合作僑生專班、四年制產學合作學士班；除此之外，台灣鬆綁法令，僑外生可使用留台工作評點新制，讓留台學生得以銜接職涯，獲得更多居留或工作機會。

張良民指出，僑委會結合台灣前瞻產業，提供多元學制、完整的人才培育方案，讓僑生擁有更多選擇。

駐馬來西亞代表葉非比表示，臺灣政府重視人才培育，各部會包含僑委會、教育部都提供各項獎學金機會，吸引馬來西亞學生赴臺升學。

葉非比指出，2025年「頂尖及傑出僑生獎學金」，頂尖獎學金獲獎的馬來西亞學生有26名，佔比25.24%，傑出獎學金得主則有11名，佔11.7%。

葉非比表示，僑委會為表揚各領域傑出僑生，舉辦全球傑出僑生校友選拔，2025年全球17名獲獎者中，馬來西亞即佔9名，歷屆馬來西亞共累積26名傑出僑生校友。

今年文華之夜以「薪火相傳，留臺續航」為題。葉非比表示，70多年前，留台前輩們懷抱理想去到台灣，她認為，「留台人不只是身分，更是傳承的象徵」。馬來西亞留台聯合總會會長彭慶和補充，如今共有約13萬名留台人士，形成一股不可忽視的力量。

