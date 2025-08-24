徐佳青訪巴西：從夢想到根 僑界齊賀台灣移民70年

僑務委員會委員長徐佳青23日抵達巴西聖保羅，展開6天訪問行程，首站出席台灣移民巴西70週年慶祝活動，與數百名僑胞齊聚一堂，共同回顧台灣移民在巴西70年來的奮鬥歷程與卓越成就。

今年是台灣移民巴西70週年，此次慶祝活動由多方協力籌劃，展現僑社的凝聚力與文化深耕成果。駐巴西代表廖志賢與駐聖保羅辦事處處長朱怡靜全程陪同，彰顯政府對僑界的高度重視。

活動內容豐富多元，包括移民文物展覽、張大千師生畫展、台灣美食園遊會及慶祝大會。文物展以圖文並茂的方式呈現第一代台灣移民來巴西的艱辛歷程，並展現後代在教育、文化、經濟等領域的傑出貢獻。園遊會則以剉冰、香菇肉燥飯、大腸麵線、珍珠奶茶等台灣經典小吃吸引民眾，充分展現台灣多元飲食文化的魅力。

慶祝大會場面隆重溫馨，吸引近千名僑胞與巴西友人參加。現場音樂、舞蹈與文藝表演精彩紛呈，來賓致贈禮物並共同切蛋糕，象徵台灣移民在巴西的深厚根基與未來展望。聖保羅市議員Kenji Ito代表市議會頒授獎狀與勳章，表彰台僑對當地社會的貢獻與影響力。

徐佳青致詞時表示，台灣移民在巴西的歷史是一段充滿奮鬥與希望的旅程。第1代移民奠定基礎，第2、3代持續傳承文化與教育，展現僑界團結一致、持續公益的精神。

她鼓勵僑民後裔回台就學，深化與台灣的連結，並強調僑委會將持續推動僑務政策，協助海外僑胞在經濟發展、文化傳承與青年培育等方面獲得更多資源，讓僑社在當地主流社會更加發光發熱。

駐巴西代表廖志賢在致詞中指出，台灣移民巴西70週年是難得的歷史里程碑，張大千師生畫展跨越國際，展現台灣文化的深遠影響力。他讚揚台灣移民善心助人、積極參與社會，在國際舞台上展現正向力量。

駐聖保羅辦事處處長朱怡靜則表示，台灣移民勤勞刻苦，克服重重困難，在巴西各界成就非凡，成為台巴友誼的橋梁與典範。她也提到，聖保羅地靈人傑，人情溫暖，是促成台巴文化交流的重要基地。

活動籌備委員會主任委員劉學琳亦在會中致詞，介紹「巴西台灣移民史—根」一書，此書榮獲2024年僑聯文教基金會華文著述獎社會科學類第一名，為台灣移民歷史留下珍貴篇章。現場並播放動畫片「夢與根」，勉勵移民後代勇敢追夢，飲水思源，為個人與社會創造更美好未來。

此行徐佳青亦參訪聖保羅重要僑社與教育機構，包括慕義教會、慕道教會、中華會館、聖儒華文學校及巴西客家緣樓，並將前往福塔雷薩與里約僑社，深入了解各地僑社在信仰、文化與教育上的努力與成果。