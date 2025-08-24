快訊

李在明外交首站選東京棄華府！專家：韓日破冰跟台灣有關 1情況是變數

聯合報／ 編譯盧思綸／即時報導
南韓總統李在明（左）23日與日本首相石破茂（右）在東京舉行雙邊峰會。路透
南韓總統李在明（左）23日與日本首相石破茂（右）在東京舉行雙邊峰會。路透

南韓總統李在明23日首度以總統身分出訪，選擇東京而非華府作為外交首站，並與日本首相石破茂會晤後發表睽違17年的聯合聲明。美國有線電視新聞網（CNN）分析指出，比起聲明內容，更吸引外界關注的是兩國領袖會中展現笑容與溫言，象徵韓日關係迎來歷史性轉折，從長期敵意走向友好；這背後更深層的推力來自地緣政治，包括美國總統川普政策的高度不確定性，以及台海潛在衝突的陰影。

長達30多年的殖民歷史長期籠罩日韓關係。李在明在2023年仍批評前總統尹錫悅舉行韓日峰會，斥之為「東京的傀儡」。但自6月就任以來，李在明態度迅速轉趨務實，甚至在南韓光復節稱日本是南韓「經濟成長不可或缺的夥伴」。

CNN引述專家指出，韓日破冰並非僅是雙邊善意，而是反映地緣政治壓力。兩國如今都在處理與華府的微妙關係。川普難以預測的外交政策，使過去穩固的同盟出現裂痕。

天普大學東京分校亞洲研究教授金斯頓（Jeffrey Kingston）分析：「問題在於，川普那種善變、唯利是圖的外交讓所有人都感到不安。我認為，在烏克蘭遭到背叛後，許多美國盟友都在懷疑，美國的安全承諾究竟還意味著什麼。」

另一個迫近的隱憂是台海局勢。隨著中國加強在台灣周邊的軍事活動，區域緊張不斷升高。一旦爆發衝突，美國是否會介入？還是如近期美俄會談所示，川普可能選擇與中國領導人私下達成協議，而將台灣排除在外？

安全之外，川普挑起的貿易戰同樣衝擊兩國經濟。雖然日韓分別與美方簽署協議以延後部分關稅，但汽車零組件、鋼鐵與鋁材的加稅，仍對以汽車與科技產業為基礎的經濟造成沉重壓力。

同時，日韓還必須謹慎經營與北京的關係。中國是兩國最大貿易夥伴。雖然東京與首爾都不願完全接受川普對習近平的對抗姿態，但仍須在不損及自身經濟利益的前提下，回應華府的要求。

石破茂已與川普當面交手，或許已向李在明分享應對這位難以捉摸總統的經驗。然而，石破的去留卻是兩國剛萌芽合作的第一個變數。由於自民黨在國會兩院失去多數，石破正受到逼宮壓力。若石破最終辭職，如何將這份難得的合作氛圍傳承給繼任者，將成為確保兩國新近善意能否延續的關鍵。

