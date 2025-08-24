聯合國宣布加薩陷入饑荒 巴勒斯坦人：太遲了

快訊

中央社／ 巴勒斯坦23日綜合外電報導
絕望的巴勒斯坦人今天拿著鍋碗瓢盆，提著塑膠桶，在加薩市一家慈善廚房裡爭搶米飯。 歐新社
絕望的巴勒斯坦人今天拿著鍋碗瓢盆，提著塑膠桶，在加薩市一家慈善廚房裡爭搶米飯。就在前一天，聯合國宣布這片飽受戰爭蹂躪的領土進入饑荒狀態。

法新社報導，法新社從加薩最大城加薩市（Gaza City）拍攝的畫面顯示，婦孺在混亂的人群中爭搶食物。以色列計劃透過擴大軍事攻勢占領這座城市

一個小男孩用手從飯桶裡刮出幾顆剩餘的米粒，另一個小女孩坐在帳篷邊，從地上的塑膠袋裡舀米。

來自加薩走廊（Gaza Strip）北部貝特漢諾（Beit Hanoun）的58歲男子哈麥德（Yousef Hamad）說：「我們無家可歸，沒有食物，沒有收入…所以我們被迫求助慈善廚房，但仍無法填飽肚子。」

在更南邊的迪爾巴拉（Deir el-Balah）一間慈善廚房，34歲的穆罕默德（Umm Mohammad）表示，聯合國宣布饑荒來得「太遲了」。

她說，孩子們「因為缺乏食物和水，頭暈目眩，無法醒來」。

聯合國昨天正式宣布加薩發生饑荒，並指責以色列在超過22個月的戰爭期間「系統性阻撓」援助。

總部位於羅馬的「糧食安全階段綜合分類」（Integrated Food Security Phase Classification）表示，饑荒影響加薩當地50萬人。

