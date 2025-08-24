警消徒手拉動22噸巴士 為洛杉磯野火重建募款

美國加州洛杉磯郡警察、消防員脫下制服，5人徒手拉動巴士，洛杉磯郊區今天舉行一場趣味競賽，為重建野火災區募款，也用歡樂氣氛為受災戶打氣。

洛杉磯東邊郊區的艾塔迪那（Altadena）是今年1月伊頓大火（Eaton fire）重災區。歷經7個多月整頓，遭焚燬的房屋殘骸大多清空，成為許多塊等待重建的空地，但要恢復災情前的樣貌仍是一條長路。

洛杉磯郡警察局與多個民間單位合作，今天在艾塔迪那舉行趣味競賽。一輛22公噸的警用巴士停在會場，前方加掛一條大繩，參賽隊伍一組5人，合力拉動這台重約5頭大象的巨大車輛。

參賽隊伍由兩個郡警分局和山區搜救隊組成，這3支隊伍在年初的野火第一時間展開救援，在災後的搜索和重建扮演關鍵角色。

歡樂氣氛下，第一線人員回想起當時景象，仍然歷歷在目，「受害者生前的模樣定格在爬往門口的瞬間。被焚毀的房屋只剩下煙囪還矗立著，就像一個一個墓碑一樣」。

馬德雷山脈（Sierra Madre）搜索救援隊資歷22年的隊員麥克瑞里（Susan McCreary）向中央社記者回顧當時的震撼場景。

艾塔迪那郡警分局長馬奎斯（Ethan Marquez）與他的隊員在火災發生當時，是第一個衝入災區進行疏散的隊伍。

他說，員警們親眼看著火勢蔓延，展開撤離行動，協助居民脫困，「這場災難前所未見，經過14小時，隔天清晨放眼望去就像身處戰場」。當晚有6900棟房屋被燬，經過一夜受災總數達9400戶。

洛杉磯郡長巴格（Kathryn Barger）說：「雖然氣氛輕鬆，但今天不是來慶祝的，要讓社會大眾不要忘記，7個月前的這一場災難，讓民眾認識到大家有能力互相幫助，一起重建社區。」

艾塔迪那附近的天普市郡警局社區關懷基金會（Temple Station Sheriff's Outreach Foundation）會長劉雅薇（Lisa Liu）說，他身為台裔美國人，想為社區盡一分力，今天身為主辦單位之一，「也藉此機會宣傳台灣，讓人們更認識台灣」。

不少台灣僑胞參與活動，舞蹈團體「福爾摩沙小分隊」組成啦啦隊，幫參賽選手加油。現場擺設「支持台灣加入聯合國（UN for Taiwan）」攤位，爭取美國民眾支持。