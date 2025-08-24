拉脫維亞代表處參與烏克蘭夏令營 分享文化展關懷

快訊

中央社／ 維爾紐斯23日專電

駐拉脫維亞代表處應愛沙尼亞外交部轄下「愛沙尼亞國際發展中心」（ESTDEV）邀請，22日參加在塔林舉辦的「烏克蘭寄養孩童及家庭夏令營」，向來自烏克蘭的19名寄養家庭成員與孩童介紹台灣國情與文化，並分享台灣援助烏克蘭的作為。

根據代表處新聞稿，活動參與者包括烏克蘭2組寄養家庭的家長，以及9至18歲的孩童和青少年。駐處代表以圖文介紹台灣歷史、人文與政經發展，並以中秋節為例分享傳統文化，最後播放原民兒童合唱團演唱的「明天會更好」，祈願戰爭早日結束。

ESTDEV執行長賈拉茨（Klen Jäärats）在活動中感謝台灣先前捐贈120萬美元（約新台幣3600萬元），與發展中心合作在烏克蘭日托米爾（Zhytomyr）地區興建收置寄養家庭及認養孩童的住屋。賈拉茨表示，住屋工程預計今年12月完工，屆時家庭即可入住，體現台灣人民的情誼，並樹立雙方合作援烏的典範。

駐拉脫維亞代表處秘書王宣文在活動上介紹，雖然台灣與烏克蘭距離遙遠，但自2022年俄烏戰爭爆發以來，台灣積極響應國際制裁俄羅斯，並與波羅的海及中東歐國家合作提供人道援助與重建支持，是印太地區援烏最積極的國家之一。

「烏克蘭寄養孩童及家庭夏令營」是ESTDEV為受援孩童及家庭辦理的年度例行性活動，透過文化體驗、藝術治療及專業培訓，協助寄養家庭獲得資源與支持，讓孩童健康成長。

烏克蘭 寄養家庭 俄烏戰爭

