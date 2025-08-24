北韓試射兩枚新防空飛彈 金正恩親自督導

在北韓指責南韓在邊境挑起緊張局勢後，北韓國營媒體今天報導，領導人金正恩督導兩枚「新型」防空飛彈的試射行動。

根據北韓官媒中央通信社（KCNA）報導，昨天進行的試射顯示，這兩枚新型飛彈武器系統具有「卓越的作戰能力」。

報導並未詳述這些新型飛彈的細節，僅表示它們的「運作和反應模式都基於獨特且特殊技術」。報導中也未提及試射地點。

北韓中央通信社說：「這次試射證明了這兩種類型的飛彈技術特性非常適合摧毀各種空中目標。」

南韓軍方昨天說，數名北韓士兵本月19日短暫越過兩韓之間高度軍事化的邊界，南韓軍方因此對其鳴槍警告。北韓國營媒體引述軍方將領說法，批評這是「有預謀且蓄意的挑釁」。