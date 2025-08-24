俄羅斯擊落飛往莫斯科無人機 多處機場暫停運作
俄羅斯莫斯科市長索比亞寧（Sergei Sobyanin）今天在通訊軟體Telegram說，俄羅斯防空部隊擊落一架飛往莫斯科的無人機，專家正在地面檢查殘骸。
路透社報導，俄羅斯聯邦航空運輸局（Rosaviatsia）表示，基於對空域安全的擔憂，俄國中部多個機場暫停運作。
俄羅斯聯邦航空運輸局在數小時內陸續發布多項公告指出，位於莫斯科以東和東南的伊熱夫斯克（Izhevsk）、下諾佛哥羅（Nizhniy Nolvgorod）、薩馬拉（Samara）等地的機場已暫停運作。
俄羅斯新聞機構援引全國第2大城聖彼得堡（St.Petersburg）機場官員的話報導，有數十個航班因此延誤。
俄羅斯國防部說，俄國防空部隊在3小時內於中部多地攔截並摧毀32架無人機。
