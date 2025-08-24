土耳其總統夫人致函梅蘭妮亞 籲關心加薩兒童

土耳其總統夫人艾米內今天致函美國第一夫人梅蘭妮亞，敦促她像關心烏克蘭兒童一樣地關心加薩孩童。

法新社報導，艾米內（Emine Erdogan）請求梅蘭妮亞（Melania Trump）寫信給以色列總理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu），呼籲他對加薩（Gaza）兒童展現憐憫之心。

在美俄本月稍早於阿拉斯加舉行的峰會上，梅蘭妮亞在寫給俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）的信中，懇請蒲亭為了孩童實現和平。

艾米內在致梅蘭妮亞的信中寫道：「我深信，您對在戰爭中失去生命的648名烏克蘭兒童所展現出的深切關懷，也會延伸至加薩。短短兩年間，有6萬2000名無辜（加薩）平民慘遭殘酷殺害，其中包括1萬8000名兒童。」

艾米內在信中提及：「作為母親、作為女性，作為人類的一分子，我深切認同您在信中表達的情感，也希望您能為同樣渴求和平與安寧的加薩兒童帶來同樣的希望。」

土耳其總統艾爾段（Recep Tayyip Erdogan）在已邁入第4年的俄烏戰爭期間，曾試圖扮演俄羅斯與烏克蘭之間的調解人。