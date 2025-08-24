西班牙巴利亞利群島外海 12名移民跳船失蹤
西班牙當局今天表示，有12名移民在前往地中海熱門旅遊景點巴利亞利群島（Balearic Islands）途中跳船失蹤。
法新社報導，西國官員說，同一艘船上的另外14名移民在距離卡布瑞拉島（Cabrera）東南方58公里處獲救。
當局在聲明中說，獲救移民告訴官員，12名乘客在22日從船上跳入海中。
聲明補充說，西班牙人民警備總隊（Spanish CivilGuard）與海岸防衛隊正在搜尋這些來自北非的失蹤者。
根據西國內政部數據，從北非到巴利亞利群島的移民數量今年激增。
截至8月15日，自今年初以來已有4323名移民抵達這些島嶼，比2024年同期的2443人增加77%。
