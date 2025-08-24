西班牙巴利亞利群島外海 12名移民跳船失蹤

中央社／ 馬德里23日綜合外電報導

西班牙當局今天表示，有12名移民在前往地中海熱門旅遊景點巴利亞利群島（Balearic Islands）途中跳船失蹤

法新社報導，西國官員說，同一艘船上的另外14名移民在距離卡布瑞拉島（Cabrera）東南方58公里處獲救。

當局在聲明中說，獲救移民告訴官員，12名乘客在22日從船上跳入海中。

聲明補充說，西班牙人民警備總隊（Spanish CivilGuard）與海岸防衛隊正在搜尋這些來自北非的失蹤者。

根據西國內政部數據，從北非到巴利亞利群島的移民數量今年激增。

截至8月15日，自今年初以來已有4323名移民抵達這些島嶼，比2024年同期的2443人增加77%。

移民 失蹤 西班牙

川普恐不管俄烏戰 2周內決定

俄羅斯巡弋飛彈廿一日擊中烏克蘭境內一座美國工廠，美國總統川普廿二日表示，對此非常不高興，再度揚言若未來兩周內俄烏和談沒進...

川普關稅戰 日韓外交轉向

相較於六月淪為在野黨的保守派國民力量黨，角逐南韓總統大選前的李在明以及其所屬的進步派執政黨共同民主黨，傳統上一向對日本抱...

川普：50以人質 恐不到20人倖存

美國總統川普廿二日在白宮記者會說，五十名正遭巴勒斯坦武裝團體哈瑪斯囚禁的人質中，倖存的很可能不到廿人；他還說，自己此前就...

日韓領袖會：美日韓合作空前重要

南韓總統李在明自廿三日起訪日兩天一夜，當天下午和日本首相石破茂在東京舉行領袖會談。這是六月就任的李在明以總統身分的第二次...

「沒有一處安全」以色列再攻擊加薩地區 難民悲痛泛淚：可憐我們吧

據美聯社報導，儘管加薩地區飢荒壓力日益沉重，以色列23日仍對加薩地區發動攻勢。當地醫院表示至少25人死亡；包括躲在帳篷中...

上任後首度訪日！李在明與石破茂會談 同意大幅發展日韓關係

日本首相石破茂與韓國總統李在明今天舉行會談，會後宣布雙方「一致同意要讓日韓關係穩定並大幅發展」，同意設立政府間協商機制，...

