聽新聞
0:00 / 0:00

川普：50以人質 恐不到20人倖存

聯合報／ 編譯高詣軒／綜合報導

美國總統川普廿二日在白宮記者會說，五十名正遭巴勒斯坦武裝團體哈瑪斯囚禁的人質中，倖存的很可能不到廿人；他還說，自己此前就預料，當倖存者只剩廿人時，哈瑪斯就將開始拒絕達成協議。

以色列非營利組織「人質與失蹤家庭論壇」對此聲明，若以色列戰略事務部長德默爾知道些不同的事，他就該為人質家屬提供最新資訊。以色列人質與失蹤人員協調員赫許則說，就以方所知，倖存者人數沒變，即廿人尚存、二人有嚴重的生命危險，其餘廿八人已死亡。

以色列國防部長卡茲廿二日揚言，若哈瑪斯不同意解除武裝、釋放剩餘以色列人質，並依照以方條件終戰，以軍將摧毀加薩走廊北部大城加薩市，聲稱該市為哈瑪斯大本營。卡茲上周已批准在加薩市發動新一輪攻勢的作戰計畫。

以色列第十二頻道電視台廿二日晚間引述知情官員報導，以軍對加薩市的進攻預計自九月中旬起，最快八月廿四日將對該市約一百萬名巴勒斯坦居民下達撤離通知。

該報導也說，以哈停火和人質協議談判有望本周重啟；若干消息人士說，以方未來幾天預料重派代表團。以色列總理內唐亞胡廿一日說，推動哈瑪斯放人，將與掌控加薩市和摧毀哈瑪斯據點的行動並行。

川普 人質 以色列 哈瑪斯

延伸閱讀

光電風電是世紀騙局？克魯曼：是川普政策加劇美國電力危機

1主因惹川普對俄烏戰很不開心 「2周內決定戰爭走向」

川普4延TikTok禁令 稱已有美買家

波頓vs.川普恩怨：外交政策不合、出書爆料川普求助習近平

相關新聞

「沒有一處安全」以色列再攻擊加薩地區 難民悲痛泛淚：可憐我們吧

據美聯社報導，儘管加薩地區飢荒壓力日益沉重，以色列23日仍對加薩地區發動攻勢。當地醫院表示至少25人死亡；包括躲在帳篷中...

川普恐不管俄烏戰 2周內決定

俄羅斯巡弋飛彈廿一日擊中烏克蘭境內一座美國工廠，美國總統川普廿二日表示，對此非常不高興，再度揚言若未來兩周內俄烏和談沒進...

川普關稅戰 日韓外交轉向

相較於六月淪為在野黨的保守派國民力量黨，角逐南韓總統大選前的李在明以及其所屬的進步派執政黨共同民主黨，傳統上一向對日本抱...

川普：50以人質 恐不到20人倖存

美國總統川普廿二日在白宮記者會說，五十名正遭巴勒斯坦武裝團體哈瑪斯囚禁的人質中，倖存的很可能不到廿人；他還說，自己此前就...

日韓領袖會：美日韓合作空前重要

南韓總統李在明自廿三日起訪日兩天一夜，當天下午和日本首相石破茂在東京舉行領袖會談。這是六月就任的李在明以總統身分的第二次...

派兵至烏克蘭維和 德國內部爭辯不休

德國之聲23日報導，針對烏克蘭總統澤倫斯基與俄國總統普亭是否會舉行會晤，以及兩國若真達成協議結束俄烏戰爭，德國將扮演何種...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。