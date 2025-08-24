川普：50以人質 恐不到20人倖存

美國總統川普廿二日在白宮記者會說，五十名正遭巴勒斯坦武裝團體哈瑪斯囚禁的人質中，倖存的很可能不到廿人；他還說，自己此前就預料，當倖存者只剩廿人時，哈瑪斯就將開始拒絕達成協議。

以色列非營利組織「人質與失蹤家庭論壇」對此聲明，若以色列戰略事務部長德默爾知道些不同的事，他就該為人質家屬提供最新資訊。以色列人質與失蹤人員協調員赫許則說，就以方所知，倖存者人數沒變，即廿人尚存、二人有嚴重的生命危險，其餘廿八人已死亡。

以色列國防部長卡茲廿二日揚言，若哈瑪斯不同意解除武裝、釋放剩餘以色列人質，並依照以方條件終戰，以軍將摧毀加薩走廊北部大城加薩市，聲稱該市為哈瑪斯大本營。卡茲上周已批准在加薩市發動新一輪攻勢的作戰計畫。

以色列第十二頻道電視台廿二日晚間引述知情官員報導，以軍對加薩市的進攻預計自九月中旬起，最快八月廿四日將對該市約一百萬名巴勒斯坦居民下達撤離通知。

該報導也說，以哈停火和人質協議談判有望本周重啟；若干消息人士說，以方未來幾天預料重派代表團。以色列總理內唐亞胡廿一日說，推動哈瑪斯放人，將與掌控加薩市和摧毀哈瑪斯據點的行動並行。