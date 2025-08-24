聽新聞
川普恐不管俄烏戰 2周內決定

聯合報／ 記者陳熙文、編譯高詣軒／連線報導
俄羅斯巡弋飛彈廿一日擊中烏克蘭境內一座美國工廠，美國總統川普對此非常不高興，再度揚言若未來兩周內俄烏和談沒進展，不排除對俄祭出制裁，也可能不管。美聯社
俄羅斯巡弋飛彈廿一日擊中烏克蘭境內一座美國工廠，美國總統川普廿二日表示，對此非常不高興，再度揚言若未來兩周內俄烏和談沒進展，不排除對俄祭出制裁，也可能不管。

美國全國公共電台（ＮＰＲ）廿一日報導，烏方指控俄國在當天黎明前發動俄烏戰爭以來最大規模對烏空襲，出動逾五七○架無人機、四○枚飛彈，兩枚飛彈擊中烏克蘭偏遠西部的美國電子工廠，造成多人受傷。

川普廿二日說，對俄烏戰爭的一切都感到不開心，美國將在接下來兩周釐清俄烏戰爭走向，他也將決定美國因應的做法，「這會是非常重要決定，有可能是大規模制裁或高昂關稅，也可能雙管齊下，也可能什麼都不做」。

對媒體詢問美國是否真的可能撒手不管，川普說，他將評估無法終戰是誰的責任，也會觀察俄國總統普亭、烏克蘭總統澤倫斯基是否見面，「若他們沒見面，為什麼不？」

俄國外長拉夫羅夫廿二日接受美國國家廣播公司（ＮＢＣ）節目「會晤新聞界」主持人維爾克訪問說，目前沒有「普澤會」計畫，表示當俄烏峰會議程準備就緒時，普亭就準備好見澤倫斯基，「但相關議程完全沒準備就緒」。拉夫羅夫也說，澤倫斯基十八日會晤川普時，拒絕川普所提解決方案的原則，包括不加入北約和領土問題。

紐時廿二日報導稱，這是克里姆林宮至今最直接聲明，即白宮暗示就要舉行的俄烏峰會還遠未實現。川普同日被問到拉夫羅夫前述說法時說，「拭目以待」。白宮發言人李維特上周表示，普亭同意川普居間安排普澤會，但克宮從未證實。

對俄國在十八日美歐烏峰會後仍發動攻擊，澤倫斯基廿一日在社群媒體Ｘ說，俄國發動這次攻擊，彷彿情勢毫無改變，俄方尚未傳遞希望參與談判、終結戰爭的訊號。

川普 美國 俄羅斯 烏克蘭 俄烏戰爭

