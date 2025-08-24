川普關稅戰 日韓外交轉向

相較於六月淪為在野黨的保守派國民力量黨，角逐南韓總統大選前的李在明以及其所屬的進步派執政黨共同民主黨，傳統上一向對日本抱持較敵對的立場。但他在十五日朝鮮半島「光復節」談話中，僅呼籲日本政府正視過去令人悲痛惋惜的歷史，並未直接批評日本。

此一外交轉向反映出，南韓愈來愈認識到，加強日韓關係對應對美國總統川普的關稅政策等美國貿易保護主義議程至關重要。

主張務實外交的李在明在訪日前夕接受日本讀賣新聞訪問時也說，歷史問題的確是日韓間最大的問題，但不能在這上面計較，也表明將承認過去在保守派主政下，南韓政府對二戰慰安婦問題與強徵勞工（徵用工）問題和日方達成的協議，儘管這對南韓人民很難接受，但他仍將維持協議。南韓有公民團體就譴責他這番話是開歷史倒車。

李在明自廿三日起先後訪問日美共六天。南韓新總統就任後選擇先訪日，而非具同盟關係的美國，為一九六五年日韓建交以來首例，而今年也適逢日韓建交六十周年。

李在明將日本置於南韓經濟發展不可或缺的夥伴，此行重點之一，在於推動日韓今後在經貿及安全等領域上的合作。專家和企業領袖均認為，日韓夥伴關係將讓兩國產業受惠，並消除自川普第二任發動關稅戰以來瀰漫的貿易不確定性。

南韓國民大學教授李元德說，隨著川普回任，強化日韓關係已變得很重要，「而我們能做的就是尋求自貿協定（ＦＴＡ）」。

南韓高麗大學教授朴仁元（音譯）也說，全球貿易颳起逆風，包括川普的保護主義與世貿組織（ＷＴＯ）體系的弱化，在在使韓方幾無其他選擇；日韓周邊的外部環境正快速變化，合作的正面效應如今超過過去擔憂的負面影響；日韓ＦＴＡ談判已持續很長時間，而川普最近的政策正起到催化劑作用；日韓合作對供應鏈穩定不可或缺。

南韓梨花女大教授崔炳鎰表示，鑑於川普的關稅政策已加劇南韓國內對其出口導向經濟的憂慮，因此擴大與日本等貿易保護主義相對不嚴重貿易夥伴的關係，在經貿上，答案雖顯而易見，但在政治上，問題在於南韓政府是否願克服國內反對意見來推動促成。