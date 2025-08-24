日韓領袖會：美日韓合作空前重要

南韓總統李在明自廿三日起訪日兩天一夜，當天下午和日本首相石破茂在東京舉行領袖會談。這是六月就任的李在明以總統身分的第二次出訪，也是繼六月七大工業國集團（G７）加拿大峰會後，再度和石破會談。會後日韓領袖更暌違十七年發表聯合聲明。

南韓總統室國家安保室室長魏聖洛說，李在明這次日本行旨在促進「未來導向」的日韓關係，並建立個人關係。雙方自日本時間廿三日下午五時前起在首相官邸展開會談。兩人廿三日並共進晚餐。

雙方先進行僅各派幾人的會談，歷時六十二分鐘，接著進行擴大會談，歷時五十一分鐘，近兩小時的時長遠超過原先規畫。在會後的共同記者會中，兩人一致認為，在國際情勢劇變下，日韓及美日韓合作的重要性空前重要。

東道主石破表示，在當前極為嚴峻的戰略環境下，李在明就任後就選擇先訪日，讓人為之一振，能以如此形式開啟兩人之間的首次穿梭外交，「我很高興」。李在明也表示，鑑於當前全球貿易體系動盪且國際安全情勢複雜，日韓在價值觀、秩序、體制及理念上立場相近，雙方比過去任何時候都更需加強合作。

石破強調，日韓關係穩定發展除了對彼此有利，也符合整個地區的利益，且美日韓三方強化合作也很重要。李在明則說，兩人雖只是第二次見面，「但我感覺已像是非常親近的友人；我曾形容日韓就像共用一個庭院的鄰居，儘管合作的領域很多，卻因距離太近，也會產生不必要的摩擦。但尊重各自優點並改善不足之處，在需要時互補，這是鄰國間的理想關係」。

石破重申，反對以武力與脅迫等手段片面改變現狀；在使北韓完全非核化上，美日韓應密切合作。日本放送協會（ＮＨＫ）等日媒報導說，石破這番話就是暗指中國大陸及俄羅斯。兩位領袖還談到兩國可在廣泛領域共商解方並建立協商機制，例如地方創生、少子化與高齡化、人口銳減、農業、防災對策、氫與氨潔淨能源和人工智慧（ＡＩ）。

李在明還邀石破回訪南韓，並建議選首爾以外的城市。南韓自上世紀民主化以來已歷八位總統，即盧泰愚、金泳三、金大中、盧武鉉、李明博、朴槿惠、文在寅及尹錫悅，儘管其中有保守派和進步派，但沒有一人曾於八月、即朝鮮半島擺脫日本殖民統治的「光復節」期間訪日。有日本政府相關人士樂見地說，這正是李在明重視日本的表現。

李在明預定廿四日先與跨黨派的日韓議員聯盟成員會談，之後搭機赴美，廿五日在白宮與美國總統川普舉行首次的「川李會」。