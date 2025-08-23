派兵至烏克蘭維和 德國內部爭辯不休

德國之聲23日報導，針對烏克蘭總統澤倫斯基與俄國總統普亭是否會舉行會晤，以及兩國若真達成協議結束俄烏戰爭，德國將扮演何種角色，不斷在德國政界引發討論。德國政界持續爭辯是否派軍加入維和部隊，透過部署國際部隊至烏國境內確保戰火不至重燃。

報導表示，許多人認為德國很難缺席維和部隊，特別是總理梅爾茨堅稱德國應在國際衝突中擁有強大的發言權。不過，梅爾茨也說德國首先應關注大幅強化烏軍，以嚇阻俄國在達成和平協議後再次發動新攻勢。

但俄國外長拉夫羅夫已說，在烏克蘭部署歐洲軍隊「完全無法接受」。德國公眾對德國士兵前往烏克蘭的支持度也低，讓梅爾茨批准派軍迥非易事。

梅爾茨執政聯盟的小夥伴德國社會民主黨（SPD）也警告不要倉促行事。 社民黨共同領導人克林拜耳說，烏克蘭需要確保自己不會再次遭受攻擊，「首先這需要一隻強大的烏克蘭軍隊。然後，我們再看能做些什麼，目前的問題不該是德國士兵是否介入」。

德國選民顯然認同這樣觀點。據民調機構Civey，51%的受訪者反對德國參與烏克蘭的和平行動，僅36%的受訪者認為這是正確做法。

德國外交部長瓦德福也表達謹慎態度，並說在烏克蘭的行動「可能淹沒」德國，在立陶宛部署戰鬥旅已為軍方帶來沉重壓力。瓦德福也對和平談判抱疑，「每個人都在等蒲亭認真考慮舉行談判，好結束這場戰爭。不幸的是，戰場情勢看來仍截然相反」。

德國東部的保守派政治人物尤其強烈反對派軍維和。在東部無論左翼還右翼政黨，如社會主義左翼政黨與極右翼的另類選擇都表達強烈反對。基民黨的克里契麥是薩克森邦邦長，另類選擇在該州勢力強大。作為黨內最反對梅爾茨的人士之一，克里契麥說「德國士兵在烏克蘭作戰絕不能成為選項」。

不過，基民黨青年聯盟聯邦主席溫克卻有不同見解，「我們不能一方面說要減少對美國軍事依賴，歐洲終須成長；另一方面卻拒絕承擔具體責任」。

綠黨外交政策專家里普爾則呼籲歐洲建立保護部隊，以在沒有美國參與下也能提供烏克蘭安全保障。左派黨主席范阿肯則建議派遣一支3至4萬名士兵組成的聯合國維和部隊，並說中國大陸的參與非常重要，「俄國士兵不會向中國士兵開槍」。

另類選擇黨領導人魏德爾警告，德國可能成為攻擊的目標，「德國需要與俄國和解，而不是持續對抗」。