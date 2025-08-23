快訊

「沒有一處安全」以色列再攻擊加薩地區 難民悲痛泛淚：可憐我們吧

聯合報／ 編譯江昱蓁／即時報導
一名巴勒斯坦人因以色列空襲帳篷營地而喪命，哀悼者聚集在其遺體旁表達哀思。路透
一名巴勒斯坦人因以色列空襲帳篷營地而喪命，哀悼者聚集在其遺體旁表達哀思。路透

據美聯社報導，儘管加薩地區飢荒壓力日益沉重，以色列23日仍對加薩地區發動攻勢。當地醫院表示至少25人死亡；包括躲在帳篷中避難與尋求糧食援助的巴勒斯坦人。

隨著世界糧食危機權威組織宣布加薩地區陷入飢荒開端，促使各國政府與援助組織呼籲以色列停止對加薩走廊已長達22個月的攻勢。近幾個月以來，援助組織不斷警告戰爭與以色列對加薩地帶的糧食限制，讓平民陷入飢荒之中，而以色列則譴責飢荒宣言實屬謊言。

根據納瑟醫院紀錄與衛生官員數據，以色列23日凌晨對加薩走廊南部的攻擊至少造成14人死亡。官員表示，這起攻擊的目標為南部城市汗尤尼斯流離失所者的帳篷，那裡收容數十萬自加薩其他地區避難的難民，超過一半的死者為婦女與兒童。

2名受害兒童的叔叔阿加拉說，加薩現在沒有一處是安全的。「整個加薩地帶都受到轟炸，而孩子們在帳篷中過夜卻成為攻擊目標」。另一名悲痛的親屬福喬則眼眶泛淚地說，「我們想休息，可憐可憐我們吧！」

希克拉旺區野戰醫院的衛生官員向美聯社表示，以色列23日向迦薩北部茲金一帶開槍，造成至少5名尋求援助的人死亡。聯合國與其他機構的車隊正是由此進入加薩走廊。另有醫院與巴勒斯坦紅新月會說，加薩其他地區23日傳出的攻擊事件造成6人死亡。以軍並未回應相關死亡事件。

聯合國「糧食安全階段綜合分類」團隊22日發布報告，稱加薩城正遭受飢荒困擾，若戰鬥與人道主義援助持續受限，飢荒可能蔓延開來。這是該組織首次宣布中東地區發生飢荒。

以色列於今年稍早對加薩實施2個半月的封鎖，隨後則放寬部分通道，重點支持由美國支持的私人援助機構加薩人道基金會。以國近幾周也允許空投及新一批援助物資透過陸路進入加薩。但聯合國與其他援助機構卻說運抵的糧食仍遠遠不足。

美聯社指出，以軍會向尋求援助的民眾開火；以軍則說若有人接近部隊或對士兵構成威脅，就會鳴槍示警。以國也說，加薩城仍是哈瑪斯據點，其中更有武裝分子的地道網路。

