上任後首度訪日！李在明與石破茂會談 同意大幅發展日韓關係

中央社／ 東京23日專電
日本首相石破茂（右）與南韓總統李在明今天舉行會談。圖／歐新社
日本首相石破茂（右）與南韓總統李在明今天舉行會談。圖／歐新社

日本首相石破茂與韓國總統李在明今天舉行會談，會後宣布雙方「一致同意要讓日韓關係穩定並大幅發展」，同意設立政府間協商機制，以應對少子高齡化、人口急劇減少等共同課題。雙方也同意擴大打工度假簽證申請，允許最多可申請兩次打工度假。

日本放送協會（NHK）、日本經濟新聞報導，李在明上任後首度訪日，下午與石破茂在首相官邸舉行會談。兩人會後表示，雙方一致同意要讓兩國關係穩定並大幅發展，同時也確認為了實現北韓的完全非核化，日韓將與美國合作，3國緊密協調。

兩國領袖在會談中同意，將基於1965年日韓邦交正常化以來所建立的基礎，穩定並大幅發展兩國關係。在安保領域，雙方同意加強戰略性溝通，將儘快舉行外交次長級的戰略對話，並活用防衛當局之間的對話機制。

此外，石破茂也在會議中表明，反對以武力或威嚇手段企圖單方面改變現狀，這番話主要針對中國與俄羅斯。李在明則表示，支持立即解決北韓「拉致問題」（日本人遭北韓綁架事件）。

兩人同意設立協商機制，針對地方創生、少子高齡化、人口減少、農業及防災等日韓共同課題尋求解方；並同意在氫能、氨氣及人工智慧（AI）等領域推廣合作。雙方也達成共識，將擴大打工度假制度，促進交流。

日韓在1998年導入相互的打工度假制度。根據日本外務省資料，2024年日本發給2萬名外國人的打工度假簽證中，韓國人超過7000人，占了3成以上。而在韓國，相當於打工度假簽證的H1簽證，申請人數同樣也是日本人最多。據知日韓擴大打工度假簽證申請，最快將於今年秋天實施。

石破茂在共同記者會上表示，歡迎日韓領袖互訪的「穿梭外交」正式啟動，並強調「日韓之間雖然在各領域持續交流，但因為是鄰國，確實存在一些難題。不過，我們將會保持一貫的政策」。

他進一步表示，日韓關係迎來邦交正常化60週年，希望能以這次首腦會談為契機，獲得新的力量並進一步發展，認為「正因為處於嚴峻的時代，兩國政府與國民更應該攜手並進」。

日韓 南韓 石破茂 李在明 打工度假 日本經濟

