長達10年協商 陸融資延宕…傳亞銀將資助巴基斯坦鐵路升級計畫

中央社／ 伊斯蘭馬巴德22日綜合外電報導
2位知情人士今天透露，由於來自中國的融資延宕已久，恐影響到巴基斯坦1項戰略性礦產計畫，亞洲開發銀行（ADB）將取代中國來資助巴基斯坦部分老舊鐵路系統升級工程。

路透社報導，巴基斯坦的1800公里大規模鐵路更新計畫是2015年中國宣布對巴國600億美元投資計畫的重點工程。這項計畫是北京「一帶一路」全球基礎建設倡議的一環。

然而，經過長達10年的協商，這項鐵路更新計畫仍未取得融資，與此同時巴基斯坦也苦於償還其他計畫中積欠中國的債務。

2名直接知情人士告訴路透社，亞銀已進入進一步談判階段，將主導從巴基斯坦南部的喀拉蚩（Karachi）往北至羅利（Rohri）長達500公里鐵路升級計畫的融資，這項計畫規模20億美元，原本是中國投資計畫的一部分。

消息人士指出，這項鐵路升級工程因為關係到如何將銅礦砂從加拿大巴瑞克礦業公司（Barrick Mining Corp.）正在開發的瑞科迪克（Reko Diq）礦場運出，而變得迫切。

其中1名身為巴基斯坦高階官員的消息人士說：「我們將會有一場危機。未來將如何把瑞科迪克的礦產運出？本已損耗嚴重的鐵路將面臨更大壓力。」

巴基斯坦鐵路部門及中國外交部皆未即時回應路透社尋求評論的請求。

