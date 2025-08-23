快訊

巴基斯坦外長罕見訪孟加拉 印度密切關注

中央社／ 達卡23日綜合外電報導

巴基斯坦外交部長達爾今天飛抵孟加拉，成為2012年以來到訪的最高階巴國官員。1971年東巴基斯坦獨立為孟加拉後，兩國一度尖銳敵對；隨著區域權力平衡轉變，雙方尋求重建關係。

法新社報導，伊斯蘭馬巴德表示，這趟訪問是「巴基斯坦與孟加拉關係的重大里程碑」。巴基斯坦外交部說，達爾（Ishaq Dar）將會見孟加拉臨時領導人尤努斯（Muhammad Yunus）。

這兩個以穆斯林人口為主的國家，明天可望簽署涵蓋貿易事務在內的多項協議。

分析家指出，與兩國接壤的印度將密切關注達爾此行。印度5月才與巴斯斯坦爆發4天戰鬥。

印度與孟加拉的關係則在去年8月轉淡，當時孟加拉人民起義終結前總理哈希納（Sheikh Hasina）的獨裁統治，她於是逃往印度。

美國分析家柯格曼（Michael Kugelman）指出：「孟加拉過去一直是印度在鄰近地區關係最緊密夥伴之一，現在卻跟印度的頭號敵人眉來眼去。」

巴基斯坦和孟加拉去年開始海上貿易，並在今年2月進一步展開政府間直接貿易。

巴基斯坦商務部長卡邁爾汗（Jam Kamal Khan）21日才來到孟加拉首都達卡（Dhaka）就產業合作進行部長級會談，兩國軍事將領昨天則在巴基斯坦會晤。

