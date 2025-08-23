巴基斯坦外長罕見訪孟加拉 印度密切關注
巴基斯坦外交部長達爾今天飛抵孟加拉，成為2012年以來到訪的最高階巴國官員。1971年東巴基斯坦獨立為孟加拉後，兩國一度尖銳敵對；隨著區域權力平衡轉變，雙方尋求重建關係。
法新社報導，伊斯蘭馬巴德表示，這趟訪問是「巴基斯坦與孟加拉關係的重大里程碑」。巴基斯坦外交部說，達爾（Ishaq Dar）將會見孟加拉臨時領導人尤努斯（Muhammad Yunus）。
這兩個以穆斯林人口為主的國家，明天可望簽署涵蓋貿易事務在內的多項協議。
分析家指出，與兩國接壤的印度將密切關注達爾此行。印度5月才與巴斯斯坦爆發4天戰鬥。
印度與孟加拉的關係則在去年8月轉淡，當時孟加拉人民起義終結前總理哈希納（Sheikh Hasina）的獨裁統治，她於是逃往印度。
美國分析家柯格曼（Michael Kugelman）指出：「孟加拉過去一直是印度在鄰近地區關係最緊密夥伴之一，現在卻跟印度的頭號敵人眉來眼去。」
巴基斯坦和孟加拉去年開始海上貿易，並在今年2月進一步展開政府間直接貿易。
巴基斯坦商務部長卡邁爾汗（Jam Kamal Khan）21日才來到孟加拉首都達卡（Dhaka）就產業合作進行部長級會談，兩國軍事將領昨天則在巴基斯坦會晤。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言