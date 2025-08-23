巨型使館建案疑點中國拒說明 英國延後決定批准與否

中國擬在倫敦興建歐洲規模最大的大使館，但因北京拒絕說明設計圖中為何有遭塗黑部分，英國政府今天將最後期限延至10月，以決定是否批准中國興建巨型使館的計畫。

路透社報導，中國計劃在倫敦塔（Tower ofLondon）附近一座擁有200年歷史的建築原址上興建新大使館，但因當地居民、國會議員及在英國的香港民主運動人士的反對，已停滯3年。

英美兩國政治人物警告英國政府不應讓中國在該地興建使館，因為擔心其可能被用作間諜活動的基地。

為中國政府提供服務的規劃諮詢公司DP9表示，中方認為提供完整的內部設計圖並不恰當。DP9並稱，在（英國）政府詢問為何設計圖有多處區域被塗黑後，所補交的設計圖已達可接受的細節水準。

DP9在致政府信函中表示：「申請方認為設計圖上未塗黑部分所呈現的細節水準，足以辨識主要用途。」

「在這種情況下，我們認為沒必要，也不宜提供更多更詳盡的內部設計圖或細節。」

英國政府住房部回覆表示，基於需要更多時間考量相關反應，將於10月21日前，而非原訂的9月9日前，決定該計畫能否進行。

以對北京立場強硬及跨國行動倡議著稱的「對華政策跨國議會聯盟」」（Inter-Parliamentary Alliance onChina, IPAC）揭露了DP9致政府信函的內容，IPAC執行董事裴倫德（Luke de Pulford）表示：「這些解釋遠遠無法令人滿意」。

一直以來反對中國巨型使館建案的裴倫德說，這些「保證實際上等同於『你就相信我吧，兄弟』。」

中國駐倫敦大使館對於英國政府的回應表達「嚴重關切」。

中國大使館表示，地主國有「國際義務」協助外交建築的興建。中國大使館在聲明中說：「中方敦促英方履行其義務，儘速批准建案申請。」