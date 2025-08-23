美智庫：越南加速在南海填海造島 規模或很快超越中國

（德國之聲中文網）位於華盛頓的戰略與國際研究中心（CSIS）8月22日發布報告稱，最近的衛星圖像顯示，自今年年初以來，越南在有主權爭議的斯普拉特利群島（中國稱“南沙群島”，越南稱“長沙群島”）八個過去未進行填海造地的島礁開始擴建工程。

戰略與國際研究中心下屬的“亞洲海事透明倡議”報告稱，這些圖像顯示越南已經在以下島礁進行疏浚和填海工程：愛利信礁（Alison Reef，中國稱“六門礁”）、柯林斯礁（Collins Reef，中國稱“鬼喊礁”）、東礁（East Reef）、蘭士敦礁（Landsdowne Reef，中國稱“瓊礁”）和佩特利礁（Petley Reefs，中國稱“舶蘭礁”）。

這些工程意味著：越南在該主權爭議區域實際控制的21個岩礁和低潮高地，如今都已經擴建為人工島嶼；而四年前，這些岩礁和低潮高地大多數僅建有孤立的碉堡設施。

報告還指出，越南也在三處此前已進行過中等規模造島的島礁上展開新一輪擴建，這三處分別為安波沙洲（Amboyna Cay）、格裡爾森礁（Grierson Reef，中國稱“染青沙洲”）和西礁（West Reef）。

“截至2025年3月，越南在斯普拉特利群島（南沙群島）所造的人工島面積已達到中國造島面積的約70%。”報告稱，“八個新島礁的填海工作幾乎可以確保越南將在造島規模上追平甚至超過北京。”

中國對幾乎整個南中國海提出主權要求，與文萊、馬來西亞、菲律賓、越南等的主權主張存在重疊。中國此前進行了大規模的造島工程，遭到美國及其盟友的反對。

美國戰略與國際研究中心的報告還指出，衛星圖像顯示，在越南聲稱擁有主權並且疏浚工作接近完成的島礁上，開始出現彈藥庫等基礎設施。

報告稱，彈藥庫等新建築的位置似乎不支持在一些較長的礁石上修建全長跑道的可能性，柏礁（Barque Canada Reef）的跑道很可能是唯一一條正在修建的跑道，預計用於連接越南在該爭議海域現有的機場——南威島機場。今年2月，中國表示反對越南在柏礁的建設活動，稱該岩礁是中國領土。

