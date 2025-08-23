東京澀谷Hikarie大樓傳催淚瓦斯攻擊 11人不適、1嫌被捕

快訊

聯合報／ 編譯梁采蘩／即時報導
TBS新聞台、Abema news等日媒報導，東京澀谷車站附近的複合商業大樓「澀谷Hikarie」，23日下午發生疑似催淚瓦斯攻擊事件，造成11人身體不適。警方事後已逮捕一名嫌犯。

東京警視廳表示，事件發生在下午1點半至1點40分左右，大樓內餐廳集中的6、7樓傳出有人噴灑疑似催淚瓦斯，多名顧客與員工隨即感到眼睛與鼻子劇烈刺痛。消防單位指出，至今共有11人通報身體不適，但均意識清醒，無生命危險，部分人員在現場接受治療。

「澀谷Hikarie」是地上34層、地下4層的大型商業設施，內含百貨商場、餐廳、劇場與辦公室，平日人潮眾多。警方已在現場封鎖調查，並確認嫌犯已被逮捕，正釐清犯案動機與經過。

