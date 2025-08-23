東京澀谷Hikarie大樓傳催淚瓦斯攻擊 11人不適、1嫌被捕

暑假將結束、開學在即，小學生「我不想去上學」現象急速擴大。日本10年間不去上學的小學生人數暴增五倍，台灣也面臨類似挑戰。聯合報數位版整理資深記者調查400名家長的切身經驗談，提供實用應對策略，幫助親子度過開學焦慮期。

2025-08-23 10:30