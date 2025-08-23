南韓證實鳴槍示警 稱北韓軍人越界
南韓今天證實本月19日曾在邊境地區對北韓軍人鳴槍示警，稱對方一度跨越戒備森嚴的邊界。北韓稍早指控南韓此舉可能導致緊張局勢「失控」。
法新社報導，南韓總統李在明（Lee Jae Myung）尋求緩和與北韓的緊張關係，曾矢言建立「軍事信任」，但北韓言明無意改善與南韓的關係。
南韓軍方表示，數名北韓軍人19日在南北韓非軍事區（DMZ）作業時越界。
南韓合同參謀本部在聲明中說，這起入侵事件促使「我軍鳴槍示警」，還說「這些北韓軍人之後往北移動」。
北韓官方媒體今天稍早引述陸軍中將高正哲（KoJong Chol，音譯）聲明報導，北韓軍人當時在邊境地區作業，以永久封鎖邊界。
北韓中央通信社（KCNA）報導，高正哲稱這起事件是「預謀的蓄意挑釁」，並說南韓軍方以機關槍朝北韓軍人方向開了十多槍示警。
高正哲說：「這是非常嚴重的前兆，勢必會使南部邊境地區駐紮大量部隊對峙的局勢發展到失控的階段。」
