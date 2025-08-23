荷蘭內閣對以色列制裁未達共識 外長辭職下台

快訊

中央社／ 海牙22日綜合外電報導

荷蘭內閣連續會議都未能同意對以色列祭出制裁，外交部長維爾德坎普（Caspar Veldkamp）今天因此請辭下台。

法新社報導，維爾德坎普所屬中右翼「新社會契約黨」（New Social Contract Party）在他請辭之後也退出執政聯盟，這更加劇了荷蘭日益嚴重的政治亂局。

維爾德坎普昨天表示，對於以色列在加薩戰爭中鐵腕打擊巴勒斯坦武裝組織哈瑪斯（Hamas），他希望能採取新措施對以色列施壓。

上個月，荷蘭宣布將以色列極右翼的國家安全部長班吉維爾（Itamar Ben Gvir）和財政部長史莫特里奇（Bezalel Smotrich）列為不受歡迎人物。

荷蘭昨天也簽署一項21個國家聯合聲明，內容譴責以色列批准了在約旦河西岸一項大型屯墾計畫，稱那「令人無法接受且違反國際法」。

但在內閣今天就是否採取新措施擴大對以色列施壓而陷入僵局後，維爾德坎普告訴荷蘭國通訊社（ANP）說，他「無法採取有意義的額外措施」。

他又說：「作為外交部長，在制定必要進程時，我感到絆手絆腳。」

維爾德坎普表示，他針對以色列提出的進一步措施，都已先「認真討論過」，但在連續幾次內閣會議上都遇到阻力。

自2023年10月7日哈瑪斯攻擊以色列引發戰爭以來，荷蘭政府一直面臨民眾反對以色列軍事行動的抗議壓力。

在海牙舉行的示威吸引了10萬至15萬人參加，是荷蘭20年來規模最大的抗議活動。

