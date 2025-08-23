李在明首訪日本：盼推動超越金大中－小淵宣言的新韓日共同宣言

南韓總統李在明日前接受日本媒體聯合書面訪問時表示：「希望藉此機會，推動一項能夠延續、甚至超越金大中－小淵宣言的新韓日關係共同宣言。」

李在明23日上午啟程訪問日本，並與日本首相石破茂舉行首次峰會。

根據總統府說法，李在明在接受《朝日新聞》、《每日新聞》、《日本經濟新聞》、《產經新聞》等日本主流媒體的聯合書面訪問中表示：「希望這次訪日能成為鞏固面向未來合作基礎的契機。」他並強調：「將與石破首相坦率交換意見，討論如何在區域和平與穩定、安全、經濟等多領域展開合作。」

他補充道：「我們應正視過去，但更要邁向未來。擴大韓日合作，是我個人的信念，也是本屆政府對日外交的原則。」

金大中－小淵宣言的誕生背景，源自1998年韓日兩國在歷史與外交關係上的重大轉折點。當年2月，金大中就任南韓總統，隨即展開對日外交新局的規劃，期望在冷戰結束後的東亞新秩序中，重新定義韓日關係。日本方面則由小淵惠三接任首相，兩人皆具備推動和解與合作的政治意志。

這份宣言於1998年10月8日正式發表，旨在超越1965年《韓日基本條約》所建立的形式性邦交，進一步正視歷史、深化合作。小淵首相在宣言中首度以外交文件形式，明確承認日本殖民統治對韓國人民造成「重大損害與痛苦」，並表達「深切的反省與由衷的道歉」。金大中則以開放姿態回應，表示願意推動韓國逐步引進日本大眾文化，象徵雙方邁向互信與交流的新階段。

李在明指出，今年是韓日建交60週年，象徵「一甲子」的輪迴。他表示：「韓日關係同時存在對立、合作與共存的面向。重要的是找出對彼此有益的部分。不能因為某些負面因素就放棄可能的利益。」

針對兩國間敏感的歷史問題，李在明表示：「這是關乎真相與情感的議題，因此承認事實、道歉並真誠地撫慰才是更重要的過程。」他也說：「希望能以長遠視角、深刻的人文考量來討論這個問題。」

但他也強調：「不應過度陷入問題本身。應承認現實、相互尊重，並朝著最大化對彼此有益的方向前進。」

關於日本農林水產大臣小泉進次郎近日訪韓，並要求解除福島核災後8個縣的水產品進口禁令，李在明回應：「要解除日本水產品的進口限制，首先必須恢復我國民對其的信任。」

對於日本人遭北韓綁架的受害者問題，李在明表示：「我深感共鳴。這是必須從人道主義角度加以解決的議題。」他並指出：「為了討論與北韓相關的多項議題，現在正是恢復對話的必要時刻。」

最後，李在明表示將恢復韓日「穿梭外交」為起點，推動雙邊交流。他說：「為因應通商環境變化，除了雙邊管道，也將積極運用韓美日、韓日中、東協+3、印太經濟架構（IPEF）等多邊與小多邊合作平台。」