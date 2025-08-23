柏林摩爾人街走入歷史 德國反省殖民史翻新頁

8月23日是世界廢除奴隸貿易紀念日，德國柏林今天將舉行街道更名儀式，把落成於18世紀初的市中心「摩爾人街」（Mohren Street）正式更名為「安東‧威廉‧阿莫街」（Anton-Wilhelm-Amo Street），為德國反省殖民歷史翻新頁。

摩爾人（Mohr）原指來自北非的穆斯林，儘管他們膚色並不黝黑，中世紀後歐洲人逐漸用Mohr代指來自非洲大陸的深色人種，帶有貶義色彩。

如今「摩爾」一詞與「黑鬼」（Nigger）相同，被廣泛視為種族歧視用語。1990年代開始，德國即有不少聲音呼籲應修正這條柏林古老街道的名稱。

反對更名的保守派人士主張，摩爾人只是歷史稱謂，將其視為歧視是過度詮釋。他們批評倡議團體藉改名篡改歷史，並支持歷史學者艾里（Götz Aly）建議，在街道設置說明牌交代背景與爭議，而非徹底易名。

倡議團體「柏林去殖民化」（Decolonize Berlin）則反駁，這種說法反映出對種族主義的狹隘理解。

協會成員德拉（Tahar Della）表示，歧視不必然出於主觀惡意，歷史語言中對黑人的標籤已構成系統性壓迫；而街道更名的目的，並非抹除歷史，而是讓反抗奴隸制與殖民主義的人物被重新看見。

2020年美國非裔男子佛洛伊德（George Floyd）遭白人警察壓頸致死，引發全球「黑人的命也是命」（Black Lives Matter）運動，柏林也隨之掀起公共空間去殖民化的討論。

柏林米特區（Mitte）議會同年決議將「摩爾人街」更名為「安東‧威廉‧阿莫街」，此舉引發社會關注，並展開長達5年的法律攻防。

這項更名決議自2021年刊登於官方公報後，引發多名居民提起訴訟。柏林行政法院於2023年駁回其中一案並判決確定，其餘案件則持續審理。今年夏天，柏林-布蘭登堡高等行政法院最終駁回上訴，但在更名儀式前夕，仍有居民提出緊急申請，要求暫緩執行。

8月22日晚間，柏林-布蘭登堡高等行政法院裁定駁回申請，認為訴訟「極不可能成功」，因此允許米特區政府依計畫於23日舉行更名儀式，為這場長達5年的法律攻防畫下句點。

今天舉行更名儀式後，存在於柏林市中心超過300年的摩爾人街及同名地鐵站，正式走入歷史。取而代之的是以德國首位非裔博士阿莫（Anton WilhelmAmo）命名。

阿莫約於1703年出生於今日西非國家迦納，童年時被荷蘭西印度公司擄至歐洲，後在德國接受教育，取得哲學博士學位，並在哈雷（Halle）及耶納（Jena）大學任教。

他是德國歷史上第一位非洲裔大學教師，其人生歷程從被奴役者轉變為啟蒙時代思想家，象徵知識自主與抵抗殖民主義的力量。這場街道更名在德國社會具有深刻意涵，進一步為德國反省殖民歷史翻新頁。