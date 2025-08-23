控南韓邊境鳴槍示警 北韓指為蓄意挑釁
根據官媒北韓中央通信社（KCNA）報導，北韓今天表示，南韓軍方本月19日曾在兩韓邊境地區鳴槍示警，指控此舉是蓄意挑釁。
北韓還說，南韓軍方在邊境地區廣播警告的情況愈來愈多。
路透社報導，北韓自去年以來一邊在兩韓戒備森嚴的邊境建築圍欄，一邊炸毀兩韓之間的公路和鐵路。
北韓中央通信社引述副總參謀長高正哲（Ko JongChol，音譯）聲明說，若是建築圍欄計畫受到任何阻礙，北韓將「採取相應反制措施」，並且今後對於邊境地區無視預警造成的「嚴重後果概不負責」。
北韓傳達的訊息與南韓總統李在明（Lee JaeMyung）上週說法有出入，李在明當時表示，將停止部分邊境軍事活動。南韓政府近來致力改善兩韓關係。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言