控南韓邊境鳴槍示警 北韓指為蓄意挑釁

中央社／ 首爾23日綜合外電報導

根據官媒北韓中央通信社（KCNA）報導，北韓今天表示，南韓軍方本月19日曾在兩韓邊境地區鳴槍示警，指控此舉是蓄意挑釁。

北韓還說，南韓軍方在邊境地區廣播警告的情況愈來愈多。

路透社報導，北韓自去年以來一邊在兩韓戒備森嚴的邊境建築圍欄，一邊炸毀兩韓之間的公路和鐵路。

北韓中央通信社引述副總參謀長高正哲（Ko JongChol，音譯）聲明說，若是建築圍欄計畫受到任何阻礙，北韓將「採取相應反制措施」，並且今後對於邊境地區無視預警造成的「嚴重後果概不負責」。

北韓傳達的訊息與南韓總統李在明（Lee JaeMyung）上週說法有出入，李在明當時表示，將停止部分邊境軍事活動。南韓政府近來致力改善兩韓關係。

北韓 南韓 李在明

