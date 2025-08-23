南韓總統李在明6天3夜拚外交啟程 今與日相石破茂會談

快訊

聯合報／ 編譯張佑生／即時報導
李在明這次出訪的主要目的是強化韓美日軍事同盟，22日首爾街頭有民眾上街抗議。歐新社
李在明這次出訪的主要目的是強化韓美日軍事同盟，22日首爾街頭有民眾上街抗議。歐新社

南韓總統李在明23日由首爾機場出發前往日本，將與首相石破茂會談，稍後將赴美與川普舉行會談。

此次為期6天3夜的緊湊外訪行程，以韓美日同盟為核心，展現李在明「以國家利益為中心的務實外交」願景，這將是他外交政策的一次重要考驗。

李在明23日上午抵達東京，首項公開行程為與在日韓僑共進午餐並舉行座談會，隨後展開日本訪問的正式行程。

隨後，他將與石破茂首相舉行會談，討論兩國關係發展方向，並計劃進行友好晚宴。

24日上午，李在明將會見日韓議員聯盟的日本政界人士，聽取意見後啟程前往美國，預計於當地時間24日下午抵達華盛頓特區。

此次外訪的「亮點」為25日上午舉行的韓美峰會。預計雙方將深入討論上個月達成的關稅協定細節，以及駐韓美軍靈活部署等安全議題。

隨後，李在明將參加韓美兩國商界人士的「商業圓桌會議」，並在美國智庫戰略暨國際問題研究中心（CSIS）的邀請下發表演講，行程安排極為緊湊。

最後一天，26日，李在明將前往費城，參訪由韓華海洋收購的費城造船廠等地，預計於28日凌晨返回首爾機場。

行程 韓美 李在明

相關新聞

雙普會霸氣插曲！美國男子稱電動機車難修 普亭直接送他一台新車

美國總統川普（Donald Trump）與俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin）8月15日在美國阿拉斯加州安克雷奇（Anchorage）舉行峰會，討論結束俄烏戰爭。

南韓總統李在明23日由首爾機場出發前往日本，將與首相石破茂會談，稍後將赴美與川普舉行會談。

美中台博弈／甩關稅談判窘境 台積電與台灣共生有解方？

日前傳出台積電被強迫入股，後來雖然證明是虛驚一場，但形勢不容樂觀，而同樣的，我國陷於台美關稅談判中的窘境，雖然談判代表鄭麗君多次赴美，但關稅仍沒有降低跡象。台積電與台灣政府有相似的困局，能否找到共生相助的解決方案？

40年首見！瑞典擬興建核電廠 考慮引進美英小型反應爐

瑞典計劃興建數座小型核子反應爐，將採用美國或英國的技術，扭轉40年前拍板捨棄核能發電的決定，為未來20年看增的電力需求未...

中東地區首例…聯合國正式宣布加薩陷入饑荒 50萬人「災難性」飢餓

聯合國今天正式宣布加薩陷入饑荒，為中東地區首例。聯合國專家說，約有50萬人面臨「災難性」飢餓

何時川習會？傳習近平不出席10月東協峰會 與川普會面恐落空

兩名知情人士說，中國國家主席習近平預計不會出席10月舉行的東南亞國家協會（ASEAN）領袖峰會，使外界原本預期他將在峰會...

