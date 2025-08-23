南韓總統李在明6天3夜拚外交啟程 今與日相石破茂會談

南韓總統李在明23日由首爾機場出發前往日本，將與首相石破茂會談，稍後將赴美與川普舉行會談。

此次為期6天3夜的緊湊外訪行程，以韓美日同盟為核心，展現李在明「以國家利益為中心的務實外交」願景，這將是他外交政策的一次重要考驗。

李在明23日上午抵達東京，首項公開行程為與在日韓僑共進午餐並舉行座談會，隨後展開日本訪問的正式行程。

隨後，他將與石破茂首相舉行會談，討論兩國關係發展方向，並計劃進行友好晚宴。

24日上午，李在明將會見日韓議員聯盟的日本政界人士，聽取意見後啟程前往美國，預計於當地時間24日下午抵達華盛頓特區。

此次外訪的「亮點」為25日上午舉行的韓美峰會。預計雙方將深入討論上個月達成的關稅協定細節，以及駐韓美軍靈活部署等安全議題。

隨後，李在明將參加韓美兩國商界人士的「商業圓桌會議」，並在美國智庫戰略暨國際問題研究中心（CSIS）的邀請下發表演講，行程安排極為緊湊。

最後一天，26日，李在明將前往費城，參訪由韓華海洋收購的費城造船廠等地，預計於28日凌晨返回首爾機場。