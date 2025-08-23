雙普會霸氣插曲！美國男子稱電動機車難修 普亭直接送他一台新車

美國總統川普（Donald Trump）與俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin）8月15日在美國阿拉斯加州安克雷奇（Anchorage）舉行峰會，討論結束俄烏戰爭。一名來自阿拉斯加州的美國男子曾接受俄媒採訪，稱他有一款前蘇聯生產的電動機車，但維修愈來愈不方便，引起外界注意，據外媒最新報導，普亭在峰會後送給他一輛全新的電動機車。

俄羅斯國營RT電視台周一發布影片，該台記者早前採訪阿拉斯加州安克雷奇居民沃倫（Mark Warren），他擁有一台烏拉爾（Ural）電動機車，但抱怨愈來愈難以買到零件、進行維修。

俄媒記者為他帶來一輛同品牌的全新電動機車，介紹該車是普亭總統送給他的私人禮物。沃倫便和一名記者一同試騎，《紐約時報》引述他對新車讚不絕口：「它流暢得多、漂亮得多。我也喜歡舊車，但它要棒得多……操控性也更好。」

《安克雷奇日報》（Anchorage Daily News）報導，沃倫在採訪之後表示，自己知道有人「對普亭的看法很負面」，並且有網友批評他：「我惹惱各種人，我接受了（新車）。我本來可以不接受，但就算不收也照樣惹惱許多人。我不在乎。」

根據烏拉爾電動機車公司（Ural Motorcycles）官網介紹，該公司成立於前蘇聯，曾在烏克蘭基輔開設組裝廠。直到2022年俄烏戰爭爆發後，該公司發表聲明譴責俄羅斯入侵，導致國際社會實施制裁，使其無法進口零件，也阻礙出口，生產陷入停頓。

🇷🇺🏍️ An unexpected twist in Anchorage: Mark Warren, longed for spare parts for his Russian ‘Ural’ bike but couldn’t get them due to sanctions, just received a brand-new motorcycle — from Vladimir Putin via Russian diplomats



Sanctions just spark a presidential gift! pic.twitter.com/YIJzTVCFsm — RT (@RT_com) 2025年8月18日

延伸閱讀：

美俄峰會｜普京罕有講英文 邀請特朗普下次訪問莫斯科｜有片

拉夫羅夫：普京願會澤連斯基 惟需先解決烏總統合法性問題

文章授權轉載自《香港01》