俄烏戰爭敲警鐘 立陶宛設國防創新中心助科技研發

中央社／ 維爾紐斯22日專電

立陶宛經濟與創新部宣布將在第2大城考納斯成立Vytis國防與安全創新研發、測試及認證中心，總投資金額約2000萬歐元（約新台幣7億元），預計2026年第2季啟動建設，並於2028年正式運作。

根據立陶宛經濟與創新部新聞稿，部長薩維茨卡斯（Lukas Savickas）在21日與合作夥伴簽署儀式上指出，俄羅斯持續對烏克蘭的軍事侵略凸顯國防產業需具備快速反應能力。

薩維茨卡斯表示，Vytis中心將為立陶宛的企業與科研人員提供現代化基礎設施，不僅能創造與測試創新成果，也能快速投入實際應用，確保國防技術能因應複雜局勢。

依據規劃，該中心將成為企業、科研機構與國家單位合作的戰略場域，專注國防及安全技術及雙重用途產品的開發、測試與認證。研究範疇包括涵蓋空域與水域的無人機系統、自主威脅偵測技術、小型偵察衛星、軍事通訊解決方案，以及移動式能源儲存與備用電力系統等。

為確保發展方向與國家防務需求一致，中心將與立陶宛軍方、國防部及其他國防安全機構合作。設施內將設置實驗室、工程工作坊與研發空間，並提供陸海空3方面的技術測試環境，同時具備安全與國防產品認證功能。

除了中心的設立，立陶宛政府也推動更大規模的倡議，總額超過3億歐元（約新台幣105億元），涵蓋補助、貸款與股權投資，目標是加強國防與安全創新。該倡議涵蓋完整創新鏈，並聚焦於立陶宛的智慧專業化領域，包括光電與雷射、人工智慧、資安、自主系統、先進材料與能源解決方案。

自2026年起，將有新措施陸續實施，其中3400萬歐元將投入企業能力建設，另有600萬歐元用於推動創新夥伴關係，加速將原型產品轉化為成熟技術。

立陶宛官方預期Vytis中心將成為新創、中小企業與大型公司共同使用的完整試驗、原型設計與測試樞紐，成為立國國防創新體系的關鍵據點。

能源 國防部 立陶宛

