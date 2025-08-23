高住宿費擋住氣候談判之路 COP30面臨各國缺席危機

COP30預訂今年11月在巴西貝倫市舉辦，但目前僅47國確認出席，遠低於預期。高昂住宿費用使多數開發中國家難以參與，引發國際對主辦方準備工作的質疑。

巴西新聞網站g1報導，聯合國氣候變化綱要公約第30次締約方會議（COP30）預訂11月在巴西貝倫（Belem）舉辦。根據巴西政府公布的資料，儘管貝倫市目前已準備3.3萬間單人房，遠超聯合國所需的2.4萬間，但住宿價格高得驚人。官方平台上最低房價為每日350美元（約新台幣1萬600元），遠高於聯合國目前提供的每日140美元補助額度。這筆補助需涵蓋食宿，對許多代表團而言根本不敷使用。

報導指出，聯合國已正式向巴西政府提出要求，希望能提供額外每日100美元的補助，以協助開發中國家代表團參與會議，但巴西政府以已承擔大量主辦費用為由，拒絕提供額外資金。

目前已有39個國家透過巴西政府平台完成住宿預訂，主要為開發中國家，但名單尚未公開。另有8國直接與飯店簽約，包括埃及、西班牙、葡萄牙、剛果民主共和國、新加坡、沙烏地阿拉伯、日本與挪威。

面對代表團確認率偏低，COP30特別秘書柯瑞亞（Valter Correia）表示將啟動技術小組，主動聯繫各國代表，了解其困難並尋求解決方案。

報導還指出，為迎接COP30，貝倫市正加緊進行公園與交通設施的改建，但進度與品質仍有待觀察。部分居民表示，因房東將房屋轉為短期出租而被迫搬離，引發社會不滿。

儘管巴西政府強調已採取措施防止價格濫用，包括與業者協商合理價格、要求調查是否有哄抬行為，但在自由市場機制下，干預空間有限。

COP30原本被視為巴西在全球氣候治理舞台上的重要展示機會，如今卻因住宿爭議與代表團流失而蒙上陰影。未來巴西政府與聯合國能否達成共識，將成為本屆氣候峰會能否順利舉行的關鍵。