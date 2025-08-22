印度能源巨擘 呼籲發展「可負擔」核能

經濟日報／ 編譯任君翔／綜合外電
印度能源巨擘疾呼要加速發展核能，但也提醒，核電必須變得更可負擔，才能有效取代燃煤。　　路透
印度能源巨擘正大加呼籲發展核能，以助這個全球第三大碳排國家減排；同時也提醒，核電必須變得更可負擔，才能有效取代燃煤。

塔塔電力（Tata Power）執行長辛哈（Praveer Sinha）在於新德里舉行的彭博新能源財經（BNEF）峰會上表示，「核電不能僅是一道流行口號」，「而必須能作為一項可負擔的能源，來取代燃煤發電。」

核能因其供應低碳能源的能力，而在全球復甦。在印度，政府今年稍早說，將修改規定以允許私人公司進場，並頒布新的責任條款，讓該產業重拾動能。現行法律規定，電廠營運方及設備供應方兩造，在事故中須共同承擔損害賠償責任，使國外技術供應商長期敬而遠之。

印度核能部門發展緩慢，另一長期原因則是費用高昂，多是由於公眾反對或政治考量，導致計畫延宕所致。

拉森圖博公司（L&T）全職董事帕拉博（Anil Parab）說，計畫缺乏商業持續性，及技術人才短缺，也都是該產業首要問題。他補充，就算是微小的誤差，也能讓核電計畫延遲數月，並推高成本，因此人才至關重要。

目前印度核能發電容量為8.8百萬瓩（GW），占該國整體發電容量不到2%。該國設下目標，在獨立一百周年的2047年前，核能發電要達到100百萬瓩（GW）裝置容量。

國營電力公司NTPC表示，要為印度2047年核能目標貢獻30%。NTPC是印度最大供電商及煤炭消費者，正與印度核電公司（NPCIL）合資，在拉賈斯坦邦（Rajasthan）建造旗下首座核電廠。NTPC董事長辛格（Gurdeep Singh）在BNEF峰會上說，預期在2031年啟用四座機組中的首座、發電容量達700千瓩（MW）的機組。整座核電廠則會在其後五年正式運轉。

印度 核能 核電

