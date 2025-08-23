斯里蘭卡左派政府肅貪 前總統威克瑞米辛赫遭逮捕

中央社／ 可倫坡22日綜合外電報導

南亞國家斯里蘭卡的警方今天以貪汙罪嫌逮捕前總統威克瑞米辛赫，使他成為現任總統迪桑納亞克的左派新政府上台後展開的肅貪行動當中，被捕的在野人士裡地位最高的1位。

法新社報導，迪桑納亞克（Anura KumaraDissanayake）去年9月以打擊貪腐為政見擊敗威克瑞米辛赫（Ranil Wickremesinghe）當選總統上台後，便由國家的反貪汙單位來帶領肅貪行動。

1名斯里蘭卡警探告訴法新社，現年76歲的威克瑞米辛赫因2023年9月赴英國倫敦出席1所英國大學替他妻子舉辦的典禮相關問題而接受偵訊，並在訊後遭到羈押。

這名警官還說，他們以挪用國家資源於私人目的罪名起訴威克瑞米辛赫，「我們將把他交由可倫坡堡壘區（Colombo Fort）地方法官審理」。

威克瑞米辛赫當年是先前往古巴首都哈瓦那（Havana）出席77國集團（G77）峰會，回程途中轉往倫敦，陪同妻子梅特莉（Maithree）出席武弗哈普敦大學（University of Wolverhampton）授予她榮譽教授頭銜的典禮。

斯里蘭卡警察刑事偵查處（CID）指控威克瑞米辛赫以公款支付私人訪問行程，他的隨扈也由國家付費。

威克瑞米辛赫的辦公室先前已否認他濫用總統職位訪問倫敦，他也堅稱妻子的訪英費用是由她個人支付，並未動用公款。

自從迪桑納亞克上台後，已有數名斯里蘭卡重要在野政治人物因貪汙罪名遭到關押，最高被判刑25年。這些人當中包括2名前高階部長。

貪汙 妻子 斯里蘭卡

