中國3艘軍艦2月現蹤南太平洋　紐西蘭政府不安

法新社取得的軍事文件顯示，今年2月中國在未事前通知的情況下派遣軍艦編隊執行前所未見的南太平洋任務，這引起紐西蘭當局警覺。

多年來，北京持續擴展在南太平洋的影響力，透過興建新醫院、鋪設新道路，慷慨提供氣候援助等方式，積極拉攏南太平洋島國。

然而，這些外交行動日漸伴隨著更為公開明顯的軍力展現。

今年2月，3艘中國軍艦航經澳洲與紐西蘭之間的塔斯曼海（Tasman Sea）。

紐西蘭國防軍（New Zealand Defence Force）官員在依據資訊自由法發布的簡報中寫道：「我們從未見過這類具備空、陸、海作戰能力的艦艇如此靠近我國海岸。」

根據文件，這支艦隊包括一艘刃海級驅逐艦，這是全球最先進的軍艦之一，同時也是中國戰力最強的水面艦艇。

紐西蘭國防官員指出，這是刃海級驅逐艦從2020年服役以來，第2次現蹤南太平洋。首次則是在2024年10月，當時一艘刃海級驅逐艦停靠太平洋島國萬那杜。

紐西蘭國防軍2月的簡報中寫道：「中國政府並未通知我們為何部署這支編隊到我方區域…我們也未獲知其未來的計畫。」

外交政策專家卡皮（David Capie）說道，中國海軍編隊的出現前所未見，顯然是為了傳達訊息。

威靈頓維多利亞大學（Victoria University ofWellington）戰略研究中心（Centre for StrategicStudies）主任卡皮指出：「他們舉行軍事演習，即使只是例行軍演，對許多紐西蘭人而言都極為震驚。」

卡皮還說：「他們來到這麼南邊的地方，不是為了看企鵝。」

他更提到，澳洲和紐西蘭曾在中國聲索主權的南海爭議水域例行性聯合巡航，「這提醒大家，雙方都可以進行這樣的行動」。