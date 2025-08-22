印度總理8/29訪日 與日相談半導體等經濟安保合作

快訊

中央社／ 東京22日專電

日本政府今天宣布，印度總理莫迪將於本月29、30日將訪問日本，期間將與日本首相石破茂舉行會談，除了加強領袖之間的關係外，將就建立半導體、重要礦物等戰略物資的供應鏈、經濟安全保障領域的合作進行討論。

日本共同社報導，日本政府宣布，印度總理莫迪（Narendra Modi）計畫8月29、30日訪問日本，29日將與首相石破茂在東京舉行會談，並出席晚餐會。兩位領袖預定30日一同訪問日本東北地區的宮城縣，視察半導體製造裝置廠商的工廠等。

石破與莫迪舉行會談時，將談及日本今後10年對印度進行民間投資，投資目標規模約10兆日圓（約新台幣2兆元）的計畫，內容將載入會談成果文件。此外，日印兩國政府正在磋商修訂「有關安全保障合作的共同宣言」。

有關印度首度建設高速鐵路的計畫，印度考慮將用日本JR東日本公司開發的東北新幹線新型車輛「E10系」。莫迪訪日期間，可能告知日本此事。

莫迪上次訪日是2023年5月受邀出席七大工業國集團領袖峰會（G7廣島高峰會）。

