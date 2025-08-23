40年首見！瑞典擬興建核電廠 考慮引進美英小型反應爐

瑞典計劃興建數座小型核子反應爐，將採用美國或英國的技術，扭轉40年前拍板捨棄核能發電的決定，為未來20年看增的電力需求未雨綢繆。

瑞典國營公用事業公司Vattenfall日前表示，將從美國的GE Vernova或英國的勞斯萊斯（Rolls-Royce）小型模組化反應爐（SMR）二選一，安裝於瑞典南部現有的Ringhals核電廠內。

總理克里斯特森說：「現在真的發生了--有了新的核電，瑞典的發電將更穩定、有競爭力，對環境友善。」

Vattenfall執行長柏格說：「這是朝瑞典40年來興建的首座核電廠邁進一步。」

瑞典在1970年代和1980年代建了12座核反應爐，但在1979年美國爆發三哩島核災事故後，於1980年表決通過分階段淘汰核反應爐。但近年來，中間偏右政府決定讓僅存的六座核電廠延役。如今瑞典和法國已成為歐盟擁核立場最鮮明的國家。

瑞典國會5月通過立法，將撥款建造新一代核反應爐。政府宣稱，有必要建新核電廠確保能源安全，並在2045年之前達成零碳排目標。

Vattenfall打算向GE Vernova訂購五座BWRX-300反應爐，或三座勞斯萊斯小型SMRs，估計總發電容量約1,500MW（千瓩）。勞斯萊斯說，每座SMRs產生的電力足敷百萬戶家庭逾60年之需。

瑞典目前發電已幾近零碳排，水力發電約占40%，核能占30%，風電占20%。

在此同時，印度能源巨擘也賣力呼籲發展核能，以助印度這個全球第三大碳排國家減排；同時也提醒，核電必須變得更可負擔，才能有效取代燃煤。

塔塔電力（Tata Power）執行長辛哈在新德里舉行的彭博新能源財經（BNEF）峰會上表示，「核電不能僅是一道流行口號」，「而必須能作為一項可負擔的能源，來取代燃煤發電。」

印度政府今年稍早已表示，將修改規定以允許民間企業進場，並頒布新的責任條款，讓核能產業重拾動能。現行法律規定，電廠營運方及設備供應方兩造，在事故中須共同承擔損害賠償責任，使國外技術供應商長期敬而遠之。

印度核能部門發展緩慢，另一長期原因則是費用高昂，多是由於公眾反對或政治考量，導致計畫延宕所致。

目前印度核能發電容量為8.8百萬瓩（GW），占該國整體發電容量不到2%。該國設下目標，在獨立一百周年的2047年前，核能發電裝置容量要達到100GW。

國營電力公司NTPC表示，要為印度2047年核能目標貢獻30%。NTPC是印度最大供電商及煤炭消費者，正與印度核電公司（NPCIL）合資，在拉賈斯坦邦建造旗下首座核電廠。

NTPC董事長辛格在BNEF峰會上說，預期在2031年啟用四座機組中的首座、發電容量達700MW的機組。整座核電廠則會在其後五年正式運轉。