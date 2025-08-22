中東地區首例…聯合國正式宣布加薩陷入饑荒 50萬人「災難性」飢餓

快訊

中央社／ 羅馬22日綜合外電報導
聯合國今天正式宣布加薩陷入饑荒，為中東地區首例。聯合國專家說，約有50萬人面臨「災難性」飢餓。

法新社報導，聯合國人道事務協調廳（Office for theCoordination of Humanitarian Affairs）負責人佛萊徹（Tom Fletcher）說，這場饑荒完全可以避免。但由於「以色列系統性阻撓」，讓糧食無法運入加薩。

而以色列外交部立即反駁，聲稱「加薩沒有饑荒」。

聯合國機構數月來不斷警告巴勒斯坦地區人道局勢持續惡化。

「糧食安全階段綜合分類」（IPC）團隊在今天的最新更新報告中表示，自2025年8月15日起，有合理證據顯示，加薩省（加薩市）已確認進入饑荒（IPC第5級）。加薩市占加薩走廊面積約20%。

預計9月底，饑荒將擴大至迪爾巴拉（Deir el-Balah）及汗尤尼斯（Khan Yunis），意味著加薩走廊約2/3陷入饑荒。

報告說：「經歷22個月的無情衝突，加薩走廊有超過50萬人正面臨以飢餓、貧困與死亡為特徵的災難性情況。」

